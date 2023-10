Showdown in Athen: Oranje zittert um das EM-Ticket

In Gruppe B der EM-Qualifikation hat Griechenland seine Auswärtsaufgabe in Irland mit einem 2:0-Erfolg gelöst. Vergeblich hatte die Niederlande auf einen Ausrutscher des aktuellen Gruppenzweiten gehofft. Damit ist der Druck auf die Koeman-Schützlinge vor dem direkten Duell gestiegen.

Der Druck ist gestiegen: Ronald Koeman und die Niederlande sollten am Montag in Athen nicht verlieren. IMAGO/Laci Perenyi

Die niederländischen Medien hielten sich nach der 1:2-Niederlage der Niederlande gegen Frankreich nicht zurück, sondern sprachen Klartext: "Oranje-Panik nach Niederlage gegen Mbappé", titelte beispielsweise "De Telegraaf" nach der Pleite in Amsterdam am Freitagabend. Kylian Mbappé hatte bei der Equipe Tricolore seine herausragenden Fähigkeiten unter Beweis gestellt, die Niederlande erzielten nach seinem Doppelpack nur noch den Anschlusstreffer.

Ronald Koeman zog seinen Hut vor dem französischen Weltklasse-Stürmer: "Die Tatsache, dass Mbappé zwei Tore schießt, macht auf diesem Niveau den Unterschied aus. Wir haben keinen solchen Spieler. Ich bin aber stolz auf die Mannschaft, weil sie bis zum letzten Moment versucht hat zurückzukommen", resümierte der Bondscoach.

Griechen können Oranje klar distanzieren - zunächst

Natürlich weiß Koeman, dass das EM-Ticket für sein Team in ernsthafter Gefahr ist - die Konstellation in der Gruppe spricht eine eindeutige Sprache: Griechenland hat hinter den schon für die Europameisterschaft qualifizierten Franzosen als Tabellenzweiter mit zwölf Punkten bei einem Spiel mehr drei Zähler Vorsprung vor Oranje. Mit einem Sieg würden die Hellenen den Kontrahenten zunächst klar distanzieren und den Druck auf die Elftal weiter erhöhen. Ein Sechs-Punkte-Rückstand wäre ein erheblicher psychologischer Nachteil, auch wenn selbst dann theoretisch nicht alles verloren wäre - schließlich trifft Griechenland im letzten Spiel auf Frankreich, während die Niederlande noch Irland empfängt und nach Gibraltar reist.

Wenn wir zur Europameisterschaft wollen, müssen wir dort gewinnen. Virgil van Dijk

Koeman versuchte sich nach dem Spiel dann auch als Seelentröster und unterstrich den Glauben an die eigene Stärke. Er habe viel Positives gesehen, lobte der Ex-Nationalspieler seine Schützlinge trotz der Niederlage. Auch Kapitän Virgil van Dijk untermauerte die positiven Aspekte. "Wir haben gekämpft und teilweise guten Fußball gespielt", meinte der Liverpool-Profi, betrachtete die schwierige Lage aber auch realistisch: "Wenn wir zur Europameisterschaft wollen, müssen wir dort gewinnen." Beim Gastspiel in Athen müsse man "die Schlampigkeit" in einigen Szenen abstellen, die Frankreich eiskalt ausgenutzt habe. Leipzigs Xavi, der in der Rückwärtsbewegung Defizite offenbarte, stimmte ein: "Leider läuft es nicht so gut, aber wir müssen den Kopf hochnehmen und am Montag ein gutes Spiel abliefern."

Die Personalsorgen - gegen Frankreich fehlten Keeper Mark Flekken, Cody Gakpo, Memphis Depay sowie Frenkie de Jong - sind allerdings nicht kleiner geworden. Stürmer Wout Weghorst war schon in der 38. Minute verletzt ausgewechselt worden, konnte am Samstag jedoch schon wieder ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren. Es besteht also Hoffnung auf den Einsatz des Hoffenheimer Stürmers, der die Situation annimmt, wie sie ist und mit Spannung auf den Showdown in Athen vorausblickt: "Das sind die Spiele, die du als Fußballer liebst."