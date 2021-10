Showdown im Keller - Kuriose Anstoßzeit in Neumarkt

Der 14. Spieltag der Bayernliga Nord steht vor der Tür. Während sich die Nachbarvereine Neumarkt und Feucht am Sonntag bereits in aller Frühe duellieren, stehen im Keller richtungsweisende Partien auf der Agenda.

Im Gegensatz zu den letzten Wochen steht am 14. Spieltag der Bayernliga Nord mal ausnahmsweise nicht der Kampf um die Meisterschaft im Vordergrund. Denn an diesem Wochenende trifft keines der vorderen Teams im direkten Vergleich aufeinander. Die "Schwergewichte" der Liga kämpfen also im Fernduell um den Platz an der Sonne.

Eine kleine Ausnahme aber bildet dann doch eine Partie die das Etikett Verfolgerduell durchaus rechtfertigt. Und das kommt erstmals in dieser Spielzeit als "Frühschoppenspiel" am Sonntagvormittag daher. Denn zur für den Herrenfußball eher ungewöhnlichen Anstoßzeit von 11 Uhr spielt sonst eher die Jugend. Aber in den vergangenen Jahren hat sich dieses kleine Highlight als recht erfolgreich und beliebt bei vielen Klubs erwiesen. Aber auch aus sportlicher Sicht kann dieses Derby doch recht interessant werden. Auch wenn beide aus unterschiedlichen Landesligen in die Bayernliga aufgestiegen sind, die Wege des ASV Neumarkt und des SC Feucht verlaufen schon über lange Jahre immer wieder gemeinsam. Beide Teams im mittelfränkischen Fußballkreis Neumarkt/Jura beheimatet kennen sich schon über viele Jahre und auch in dieser Saison läuft es bei beiden richtig gut. Allerdings, die Tendenz der letzten Wochen war dann doch ziemlich gegensätzlich. Während der SC Feucht sich mit drei Siegen in Folge regelrecht angepirscht hat, ist der ASV seit drei Spielen ohne Sieg. Und am Sonntag könnten die Feuchter sogar an den so stark gestarteten Neumarktern vorbei ziehen. Die Chance erkennt auch SC-Trainer Florian Schlicker der sich aber wie alle anderen im Verein riesig auf dieses Derby freut: "Ich denke, dass wird sicherlich ein interessantes Match zweier Mannschaften die gerne von vorne spielen. Durch unseren aktuellen Lauf haben wir uns in Schlagdistanz gebracht und wollen natürlich versuchen, die Blinker zu setzen und an Neumarkt vorbei zu ziehen. Aber auch so sind wir bislang mit unserer Punktausbeute zufrieden. Allerdings dürfen wir nicht außer acht lassen, dass wir die vergangenen Spiele fast ausschließlich gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte geholt haben. Spannend wird es jetzt zu sehen, wie wir uns jetzt gegen Neumarkt, Bamberg und Ansbach schlagen werden."

Bleiben wir noch ganz kurz vorne in der Tabelle. Nach dem Schlagerspiel am letzten Wochenende dessen einziges Manko die Torlosigkeit war, messen sich der Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg und die DJK Vilzing nun erst einmal wieder auf Distanz. Gute Nachrichten - nicht nur aus sportlicher Sicht - gab es aber nach der verteidigten Tabellenführung aus Bamberg. Bei der Jahreshauptversammlung der Oberfranken stimmten nämlich nicht nur der sportliche Werdegang sondern auch die Geschäftsszahlen. "Die positiven Ergebnisse der letzten beiden Geschäftsjahre haben gezeigt, dass wir schnell und verantwortungsbewusst auf die Situation im März 2020 reagiert haben" so der im Amt bestätigte Vereinsvorstand Jörg Schmalfuß. "Mein Dank geht an alle im Verein, die sich uneigennützig hinter den FCE gestellt haben. Wir sind in dieser Zeit als Verein noch mehr zusammengewachsen und haben gemeinsam dafür gesorgt, dass der FCE zu keinem Zeitpunkt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist." Neben den finanziellen Aspekten sprach Schmalfuß auch mit Stolz über das große soziale Engagement im Verein. "Dennoch müssen wir auf dem Boden bleiben und unsere Hausaufgaben machen, denn das laufende Geschäftsjahr sehe ich als Weg zur Normalität, aber auch verbunden mit vielen Abstrichen. Eine gebeutelte Wirtschaft und die Unsicherheit bei vielen Unternehmen sorgen nach wie vor für eine verständlicherweise schwächere Unterstützung." An diesem Wochenende bekommen es die Bamberger mit dem TSV Karlburg zu tun. Die haben ihre kleine Krise überwunden und mit dem 0:0 gegen den ASV Neumarkt zuletzt wieder ein achtbares Resultat erkämpft. Ein Verdienst vor allem von Jan Wabnitz, der nicht nur als Balleroberer sondern auch dank seiner hohen Ballsicherheit unter Druck zum Turm in der Abwehrschlacht gegen den ASV avancierte. Der Protagonist freilich gab sich zu dem Thema eher bescheiden: Wir trainieren es ja, dass wir solche Situation spielerisch lösen. Und das haben wir alle richtig gut gemacht." verteilte Wabnitz die Lorbeeren an seine Kollegen weiter. Auf diese Stärken baut auch TSV-Trainer Markus Köhler: "Auch in Bamberg werden wir vielleicht nicht so viele Chancen bekommen, daher müssen wir viel nach hinten arbeiten. Dann werden die Wege zum gegnerischen Tor zwar sehr weit. Und das gegen die bislang beste Abwehr und den besten Sturm. Wir müssen da wirklich unser Bestes auf den Platz bekommen um punkten zu können."

Für die DJK Vilzing heißt es dagegen zum zweiten Mal innerhalb einer Woche Bamberg. Diesmal geht es aber zur DJK Don Bosco. Auf Kunstrasen haben diese zuletzt immerhin die DJK Ammerthal klar geschlagen. Und auch den Favoritenschreck Vatan Spor Aschaffenburg auf eigenem Platz gestoppt. Damit haben sich die Oberfranken zuletzt erfolgreich in Richtung Tabellenmittelfeld abgesetzt. Entsprechend fokussiert zeigte sich daher auch Josef Eibl - der Trainer der DJK Vilzing: "Natürlich wollen wir auch das Spiel gewinnen. Aber das Spiel ist weit von der Bezeichnung als Pflichtaufgabe entfernt. Ganz im Gegenteil. Bamberg hat zuletzt gegen Ammerthal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Das ist eine Mannschaft mit guter Qualität die völlig zu Recht im gesicherten Mittelfeld steht. Wir haben extra auch diese Woche komplett auf Kunstrasen trainiert um auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein. "Ein echtes Spektakel erwartet auch Don Bosco Trainer Andreas Baumer: "Vilzing ist für mich der Topfavorit auf den Titel. Die haben eine brutale Wucht in der Offensive. Da werden wir schon einen außerordentlich guten Tag brauchen, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Aber genau das ist unser Ziel. Wir wollen es Vilzing schwer machen."

Unberechenbare Hofer

Ebenfalls auf Reisen müssen die SpVgg Ansbach und die DJK Ammerthal. Der Tabellenzweite aus der Residenzstadt muss ins Kräuterdorf nach Abtswind. Die Oberpfälzer müssen ins Stadion Grüne Au zu den Hofer Bayern. Doch gerade da dürfte es nicht einfach werden. Zwar geht die Elf von Michael Hutzler als Favorit in das Spiel beim Traditionsverein, aber der Ammerthaler Trainer weiß auch um die Unberechenbarkeit der Hofer: "Das ist ein Gegner, den man nur schwer einschätzen kann. Je nach Tagesform gehen die Ergebnisse mal in die, mal in die andere Richtung. An einem guten Tag können die wohl jeden schlagen. Das wird ganz schwer für uns, entsprechend haben wir uns vorbereitet. Leider fehlen uns mit Martin Popp und Matthias Graf zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt." Genau diese Schwankungen in den Ergebnissen haben aber auch die Hofer beschäftigt. Obwohl am Wochenende erneut Torhüter Daniel Guyon und Angreifer Tomas Petracek fehlen erwartet Fulvio Bifano - der sportliche Leiter der Oberfranken - eine Reaktion auf das deutliche 0:6 in Erlangen. "Am Samstag müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen".

In Ansbach dagegen hat derzeit die Kontinuität wieder Hochkonjunktur. Fünf Siege mit 13 erzielten Toren sprechen eine deutliche Sprache für den Angriffsfußball des Tabellenzweiten. Allerdings, zuletzt gegen Großbardorf spannte man seinen Anhang lange auf die Folter. Und auch in Abtswind erwartet die Elf von Christoph Hasselmeier alles andere als ein Spaziergang. Der Übungsleiter allerdings wird wohl aus privaten Gründen nicht mit in den Landkreis Kitzingen kommen können. Seine Vertretung wird dann sein Co-Trainer Toni Jelec übernehmen. Aber auch ohne ihren Spielertrainer zählt Thorsten Götzelmann, der sportliche Leiter des TSV Abtswind die Ansbacher zu den Top drei Teams der Liga. "Das wird für uns eine echte Standortbestimmung. Bis jetzt hat unsere junge Mannschaft aber die Pflicht gemeistert. Das Spiel gegen Ansbach ist jetzt die Kür."

In Lauerstellung hinter all diesen Teams befindet sich inzwischen der ATSV Erlangen. Und die haben - zumindest vom Papier - nicht nur die Auftaktbegegnung für diesen 14. Spieltag, sondern auch die vermeintlich einfachste Aufgabe. Gerd Klaus, der Trainer des Gegners SV Seligenporten weiß auch um die Problemstellung im Spiel gegen die Unistädter: "Der Kader der Erlanger besitzt eine brutale Qualität". Euphorie sieht sicherlich anders aus. Dennoch schwingt auch ein bisschen Vorfreude beim ansonsten eher unaufgeregten Trainer des SVS mit, der auch auf das Wiedersehen mit drei Akteuren bei den Erlangern hinfiebert. "Über die Jahre hinweg hat sich zu dem Trio Kracun, Piller und Messingschlager eine enge Freundschaft aufgebaut." Auf Prognosen will sich Gerd Klaus aber nicht einlassen. Stattdessen appelliert er an die Leidenschaft seines Teams um sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Zuletzt hat das immerhin schon einmal geklappt. In Gebenbach feierte man zuletzt mit 3:2 den ersten Auswärtssieg der Saison. Fabian Adelmann - der Trainer des ATSV ist daher gewarnt: "Das wird eine ganz interessante Begegnung. Seligenporten hat eine sehr junge Mannschaft von denen ich fünf selbst mal in meiner Zeit beim 1.FC Nürnberg trainieren durfte. Aber wir wollen unsere Serie weiter ausbauen. Und wir wissen genau, wie wir dafür auftreten müssen."

Klare Vorgaben in Sand

Und damit kommen wir auch zum Geschehen im Tabellenkeller. Da stehen sich gleich vier der Protagonisten Auge in Auge gegenüber. Nicht nur an der Zellerau in Würzburg wo der FV 04 den ASV Cham mit ihrem neuen Trainer Stefan Riederer trifft. Auch zwischen dem seit über 400 Minuten torlosen FC Sand und dem SV Vatan Spor Aschaffenburg kommt es zwar noch nicht zum Finale, aber doch zumindest zu einer richtungsweisenden Begegnung. Während Würzburg aber personell weiter mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat - am Samstag droht nun auch noch der Ausfall von Calvin Gereth und Stefan Wasser sieht es bei den Chamern ein klein wenig besser aus. Daniel Ettl und Franz Xaver Brandl konnten unter der Woche zumindest mit der Mannschaft trainieren. Ein Fragezeichen steht aber noch hinter Friedrich Lieder. Doch ungeachtet der Probleme steuert der unterfränkische Traditionsverein endlich den ersten Heimsieg an. Ganz ähnlich sieht es beim FC Sand aus. Trainer Matthias Strätz hat eine klare Vorgabe für das Spiel gegen Aschaffenburg: "Wenn du nicht noch mehr abrutschen willst, dann musst du gewinnen. In den letzten Wochen standen wir einfach nicht kompakt, sind oft nur hinterhergelaufen. Das muss sich am Wochenende ändern und darauf haben wir auch unter der Woche konzentriert und gut hingearbeitet." Wenn gegen Vatan Spor zumindest ein erster Befreiungsschlag gelingt, sähe es im Hinblick auf die Tabelle wieder etwas besser aus. Zumal der Favoritenschreck vom kleinen Schönbusch zuletzt unsanft gestoppt wurde. "Gegen Don Bosco haben wir das Spiel nach der Pause hergegeben. In Sand müssen wir defensiv gut stehen und versuchen mit unseren schnellen Kontern zum Erfolg kommen." so Trainer Slobodan Komljenovic.

Auch für die DJK Gebenbach und den TSV Großbardorf gilt die Devise "ausruhen ist nicht". Vor allem den Oberpfälzern die nach der späten Heimniederlage gegen Seligenporten wieder tief in den Keller gerutscht sind, würde ein Erfolgserlebnis wieder gut tun. Aber die Gäste aus Unterfranken haben sich zuletzt zumindest wieder wesentlich stabiler gezeigt. Drei der letzten vier Spiele haben die "Gallier" gewonnen. Und am letzten Wochenende wehrte sich der TSV lange Zeit erfolgreich bei der SpVgg Ansbach. Erst kurz vor dem Ende verloren sie dann doch mit 0:1. "Das war eine sehr bittere Niederlage, weil wir eigentlich gleichwertig mit dem Tabellenzweiten waren" lobte Andreas Brendler seine Mannschaft. In Gebenbach will man an diese Leistung anknüpfen. Allerdings wird dabei weiter eine wichtige Korsettstange fehlen. Maximilian Weiß laboriert noch immer an seiner Muskelverletzung und wird wohl noch für rund zwei Wochen ausfallen. Bei der Elf von Franz Koller dagegen standen dagegen viele Fragezeichen im Raum. Aber nicht einmal vordergründig im personellen Bereich: "Die Personalmisere kann nicht als Ausrede gelten, wenn wir trotz einer 2:0-Führung das Spiel noch aus der Hand geben. Wir werden sehen, wie die Mannschaft reagiert. In Großbardorf erwartet uns viel Arbeit. Da wollen und müssen wir uns einfach anständig verkaufen."