Showdown für die Fortuna: "Da kommt einiges auf uns zu"

Will Fortuna Düsseldorf im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden, ist ein Sieg am Samstagabend gegen Heidenheim quasi Pflicht.

Die Düsseldorfer kehrten jüngst mit einem 1:0-Sieg im Gepäck vom SSV Jahn Regensburg zurück. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig der zweite Dreier in Folge. Er hievte die Rheinländer auf Rang fünf.

Der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz beträgt zwar satte acht Zähler, doch am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt das Team von Cheftrainer Daniel Thioune den 1. FC Heidenheim, der eben diesen dritten Platz innehat. Somit könnten die Flingeraner bis auf fünf Punkte an den FCH heranrücken und danach nochmal nach oben schielen.

Also eine Art Showdown für die Fortunen - und es muss der erste Sieg gegen ein Team aus den Top 3 herausspringen, sonst ist der Traum von der Bundesliga-Rückkehr wohl endgültig ausgeträumt.

"Wir wissen, was auf uns zukommt, da müssen wir gegenhalten", sagt Marcel Sobottka, Düsseldorfs Staubsauger vor der Abwehr. Der beständigste Fortune in dieser Saison hat großen Respekt vor einem Gegner, der sich durch Kampf- und Teamgeist auszeichnet.

Thioune: "Wir können einiges erreichen"

"Die Intensität ist immer hoch gegen Heidenheim. Da kommt einiges auf uns zu. Das wissen wir", sagte Chefcoach Thioune auf der Spieltagspressekonferenz. "Heidenheim ist ein Top-Team dieser Liga. Aber wir können am Samstag einiges erreichen."

Thioune zollt der Beständigkeit beim Gegner Respekt. "Es ist kein Zufall, dass Heidenheim so eine starke Saison spielt. Sie haben sich über Jahre Schritt für Schritt entwickelt. Sie sind gewachsen und aus Kontinuität kann dann Erfolg entstehen."

Appelkamp und Kastenmeier kehren wohl zurück

Personell plagen den Coach ein paar Sorgen, es gibt aber auch Hoffnung. "Ich erwarte mehrere Spieler, die leichte Probleme hatten, am Donnerstagnachmittag zurück im Training. Shinta Appelkamp ist am Mittwoch ausgefallen und wird wieder trainieren, auch Florian Kastenmeier hatte ausgesetzt und sollte zurückkehren", so Thioune. "Jona Niemiec hat über muskuläre Probleme geklagt und wird eventuell auch trainieren können. Takashi Uchino ist letzte Woche krankheitsbedingt ausgefallen und hat sich davon noch nicht erholt, auch Tim Oberdorf fällt mit seiner Rippenverletzung weiter aus. Dazu fehlt Nicolas Gavory langzeitverletzt (im Aufbautraining nach Sehnenverletzung, d. Red.). Zudem hat sich Kwadwo Baah verletzt, aber nicht so gravierend wie vor einigen Wochen." Der Offensivspieler hat sich einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen.

Fortuna läuft im Sondertrikot auf

Düsseldorf wird im Übrigen gegen Heidenheim in einem Sondertrikot zu Ehren von Paul Janes auflaufen. Am Samstag, dem 11. März, wäre die Fortuna-Legende 111 Jahre alt geworden. Der in Leverkusen geborene Verteidiger, der sich den Düsseldorfern bereits im Alter von 18 Jahren angeschlossen hatte, bestritt insgesamt über 500 Partien für den aktuellen Zweitligisten. In seiner Karriere kam er auch für die SpVgg Wilhelmshaven, den HSV und Eintracht Frankfurt zum Einsatz.