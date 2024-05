Showdown am letzten Spieltag: Wer holt sich die Torjägerkanone?

Die Drittliga-Saison bleibt spannend bis zum Schluss. Das betrifft auch das Rennen um die kicker-Torjägerkanone. Ein Trio macht es wohl unter sich aus.

Während sich in der Bundesliga Bayerns Harry Kane mit deutlichem Vorsprung und in der 2. Bundesliga Haris Tabakovic (Hertha BSC) mit großer Wahrscheinlichkeit die kicker-Torjägerkanone sichern werden, ist das Rennen in der 3. Liga vor dem letzten Spieltag noch völlig offen.

Drei Spieler werden es wohl unter sich ausmachen: Jannik Mause (25) vom FC Ingolstadt führt das Ranking mit 18 Toren an, dicht gefolgt von Malik Batmaz (24) und Joel Grodowski (26) - beide 17 Tore, beide in Diensten Preußen Münsters.

Im Überblick Torjäger 2023/24

Während es für Mause und den FCI am Samstag (13.30 Uhr) auswärts beim SV Sandhausen, der sich fünf Tage vor dem letzten Ligaspiel der Saison von Trainer Jens Keller getrennt hat, um nichts mehr geht, ist Münster noch auf die Treffer seiner Top-Torjäger angewiesen. Im Fernduell mit den drittplatzierten Regensburgern nämlich geht es für die Adlerträger darum, den direkten Aufstiegsplatz zu verteidigen. Bestenfalls macht Münster im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching selbst alles klar. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Jahn hat die Mannschaft von Sascha Hildmann den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga und damit den Durchmarsch - vorgemacht vom SSV Ulm 1846 Fußball - selbst in der Hand.

Batmaz ohne Elfmeter

Die Torjägerkanone für Batmaz oder Grodowski - oder beide - wäre dann das i-Tüpfelchen. Bemerkenswert: Batmaz erzielte seine Tore alle aus dem Spiel heraus, während Mause dreimal und Grodowski zweimal vom Punkt erfolgreich waren. Die beste Quote indes hat Mause, der nur 33 Spiele für seine 18 Tore gebraucht hat.

Zuletzt waren über 20 Tore nötig

In der vergangenen Saison übrigens hätte es Stand jetzt für keinen von den drei Torjägern gereicht. Mit 25 Treffern hatte sich Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) die Trophäe gesichert. Daran konnte der 30-Jährige nicht anknüpfen, weder beim 1. FC Magdeburg (zwei Tore in neun Zweitliga-Partien) noch in Dresden (13 Drittliga-Spiele, kein Tor), wohin er im Winter zurückgekehrt war.

Vorgänger Marcel Bär dagegen, der in der Saison 2021/22 auf 21 Tore gekommen war, lieferte auch in der laufenden Spielzeit ab und steht bei 13 Treffern und damit auf dem 6. Platz im Ranking. Das Top-Trio ist allerdings zu weit weg - und wird sich am letzten Spieltag ein spannendes Rennen um die kicker-Torjägerkanone liefern.