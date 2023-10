"Show nah an der Perfektion": Düsseldorfer Moral begeistert Thioune

Nach dem wilden 4:3-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern war Düsseldorfs Cheftrainer Daniel Thioune voll des Lobes, insbesondere über die Moral seiner Mannschaft.

Ein besseres Drehbuch für "Fortuna für alle" hätten die Autoren beinahe nicht schreiben können. Das erste von drei Spielen, bei denen die rund 52.000 Zuschauer freien Eintritt ins Stadion bekommen haben, glich einer Achterbahnfahrt, wie sie kaum besser enden kann. 0:3 lag die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hinten, am Ende stand ein 4:3-Erfolg auf der Anzeigetafel - dies gelang der Fortuna erstmals seit 1998. Beim übertragenden Sender "Sky" bezog der sichtlich aufgewühlte Düsseldorfer Trainer Stellung zu den wilden 90 Minuten.

Thioune: "Nah an der Perfektion"

"Die Show hier heute war schon nah an der Perfektion, da hat sich das Kommen gelohnt", so Thioune. Dabei hätten die Hausherren "Fortuna für alle" "fast in die Tonne kloppen können", nachdem es nach 32 Minuten bereits das dritte Mal im eigenen Tor geklingelt hat. "Damit hätten wir keinen angefixt." Ein grundsätzlich beschämender Moment entpuppte sich dann womöglich zum Wendepunkt, wie Thioune auch erklärte. Die Spielunterbrechung nach dem 0:3, nachdem ein Fan Lauterns Ragnar Ache mit einer Flasche am Kopf traf, nutze der 49-Jährige, um die Mannschaft gesammelt zu sich heranzuholen. "Ich brauchte sie bei mir", so Thioune, der die Chance nutzte, "das erste Mal so richtig ins Spiel eingreifen zu können".

Dass nur eine Minute später gleich das 1:3 durch Ao Tanaka fiel und somit der Grundstein für die Aufholjagd gelegt wurde, sei dann natürlich optimal gewesen. Auch in der Halbzeit nutzte Thioune die nächste sich bietende Gelegenheit für eine Ansprache, zudem stellte er in der Abwehr um. "Dann sind die Jungs schuld und nicht der Trainer", so Thioune, der dann voll des Lobes für seine Mannschaft war. "Das sie so zurück kommen, sensationell, dafür liebe ich meine Mannschaft." Die Mannschaft, die nach dem 0:3 eigentlich "nicht mehr am Leben war".

"Red Samurai" Tanaka

Einer der Hauptverantwortlichen für den Turnaround war mit seinem Doppelpack Ao Tanaka, der in der vergangenen Zeit oft im Zentrum der Kritik, weil er bei der Fortuna in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so performed wie bei der japanischen Nationalmannschaft. "Heute musste er nen Red Samurai sein", so Thioune in Anspielung auf den Spitznamen der japanischen Elf, "Blue Samurai". "Wenn uns in so einem Spiel einer zurückholt, dann der, der in den letzten Wochen oft auf die Fresse bekommen hat. Aber es freut mich ungemein für ihn."

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg kann die Fortuna nun wieder nach vorne blicken. Mit 18 Punkten befinden sich die Düsseldorfer mittendrin im Rennen um die vorderen Plätze. "Jetzt haben wir die Mannschaft der Stunde geschlagen", so Thioune, der sicherlich hofft, dass der emotionale Dreier gegen die zuvor sieben Spiele ungeschlagenen Roten Teufel weiteren Schub für die kommenden Wochen freisetzt. Am kommenden Wochenende gastieren die Rheinländer dann beim kriselnden Tabellenschlusslicht aus Braunschweig.