Shorts ist MVP der Bundesliga - Coach Iisalo Trainer der Saison

Bonns TJ Shorts II ist der wertvollste Spieler der Basketball-Bundesliga. Der 1,75 Meter große Point Guard setzte sich bei der Wahl mit 88 Prozent der Stimmen durch. Sein Coach Tuomas Iisalo wurde ebenfalls ausgezeichnet.

Spielmacher TJ Shorts II von den Telekom Baskets Bonn ist zum wertvollsten Spieler der laufenden Saison in der Basketball-Bundesliga gewählt worden. Dies teilte die Liga am Donnerstag mit.

Der 25-Jährige bekam bei der von Trainern, sportlichen Leitern, Kapitänen und Journalisten durchgeführten Wahl 88 Prozent der Stimmen und setzte sich damit deutlich vor DeWayne Russell (EWE Baskets Oldenburg) und Stanley Whittaker (Würzburg Baskets) durch.

In 32 Einsätzen legte der Point Guard in durchschnittlich 28 Minuten 18 Punkte pro Spiel auf. Nur Russell (20,1), Heidelbergs Eric Washington (19,1) und der Braunschweiger David Krämer, der gerundet ebenfalls auf 18 Zähler pro Partie kommt, toppen Shorts in dieser Kategorie.

In Sachen Assists belegt der Bonner mit 7,6 pro Spiel Rang drei. Auch hier führt Russell die Liga gemeinsam mit dem Chemnitzer Arnas Velicka an (beide 7,7). Effektiver als der US-Amerikaner ist dagegen niemand. Mit einem Rating von 20,6 steht er im ligaweiten Ranking ganz oben.

Shorts folgt auf Jackson-Cartwright

Im Vorjahr hatte Shorts als Profi der Hakro Merlins Crailsheim noch den zweiten Platz belegt. Wertvollster Spieler der vergangenen Saison wurde Parker Jackson-Cartwright, ebenfalls im Bonner Trikot. Der Klub dominiert in diesem Jahr die reguläre Saison und gilt als härtester Widersacher der Branchengrößen Alba Berlin und FC Bayern München, die die Bundesliga in den vergangenen Jahren im Griff hatten.

Shorts betonte in einer Pressemitteilung: "So sehr dies ein individueller Preis ist, so sehr ist es auch ein Teampreis. Denn nichts von dem, was ich erreicht habe, wäre ohne all die Menschen die mich unterstützen, möglich gewesen." Sein Coach Tuomas Iisalo lobte die "treibende Kraft" hinter dem Bonner Erfolg. "Es war eine leichte Entscheidung für die Wähler in diesem Jahr, denn TJ war so dominant. Und er hat es geschafft, dabei immer teamorientiert zu bleiben. Es ist ein großes Privileg, einen Spieler und einen Menschen wie ihn trainieren zu dürfen."

Auch die Trainer-Auszeichnung geht erneut nach Bonn

Doch auch der Trainer selbst hatte Grund zur Freude: Iisalo erhielt 63 Prozent der Stimmen und gewann die Wahl zum besten Coach damit deutlich vor Roel Moors (BG Göttingen) und Sasa Filipovski (Würzburg Baskets). Der Finne, der seit 2021 für Bonn arbeitet, hatte die Auszeichnung bereits in der vergangenen Saison erhalten.

Die Bonner kristallisierten sich über die Spielzeit als Favorit auf die Meisterschaft heraus und führen die Liga zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison mit 30 Siegen und zwei Niederlagen vor Alba Berlin (30 Siege, drei Niederlagen) an. Sollte den Bonnern der große Wurf gelingen, wäre es der erste Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte. Zuvor müssen sich Shorts und Co. allerdings durch die Play-offs kämpfen.