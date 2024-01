Shootingstar Yildiz: Juventus plant weitere Vertragsoffensive

Der 2022 vom FC Bayern München zu Juventus gekommene Kenan Yildiz ist eine der Entdeckungen dieser Serie-A-Saison. Der türkische Nationalspieler, der Mitte November beim 3:2 in Berlin gegen die deutsche Auswahl geglänzt hat, kommt unter Turins Trainer Massimiliano Allegri bereits auf drei Tore in 13 Auftritten. Gebunden ist der erst 18-jährige Regensburger zudem bereits bis 2027. Das reicht aber offenbar nicht: Laut "TuttoMercatoWeb" haben sich die Juve-Manager bereits mit Yildiz' Agenten getroffen, um alsbald bis 2029 zu verlängern - unter dann deutlich besseren Bezügen. Bislang verdient der Offensivmann pro Saison "nur" 300.000 Euro plus Boni.