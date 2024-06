Shootingstar Vilhjalmsdottir verlängert bei Bayern - und bleibt in Leverkusen

Trainer weg, Kapitänin weg - aber die Top-Scorerin bleibt nun doch noch ein Jahr: Der Umbruch bei Bayer 04 Leverkusen wird durch die Leihverlängerung von Karolina Lea Vilhjalmsdottir etwas abgefedert.

Alle Bälle zu ihr: Karolina Lea Vilhjalmsdottir wirkt in Leverkusen in zentraler Rolle. IMAGO/Jürgen Schwarz

Top-Scorerin Karolina Lea Vilhjalmsdottir bleibt Bayer 04 Leverkusen ein weiteres Jahr erhalten. Die isländische offensive Mittelfeldspielerin verlängerte ihren Vertrag bei Stammklub FC Bayern München am Mittwoch bis 2026 und dehnte gleichzeitig die Leihe zum Werksklub bis 2025 aus.

"Karolina war in der zurückliegenden Saison auf Anhieb ein extrem belebendes Element und hat unser Offensivspiel verstärkt. Auch menschlich hat sie sich bestens in die Mannschaft eingefügt und uns ganz klar signalisiert, dass sie sich hier in Leverkusen sehr wohl fühlt", sagt Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-04-Frauen, der sich sicher gab, dass alle drei beteiligten Partien von der abermaligen Leihe profitieren würden.

Mit fünf Toren und sieben Assists in der Bundesliga entwickelte sich Vilhjalmsdottir prächtig, startete in 21 der 22 Partien und war für die Werkself ein absoluter Fixpunkt. Einerseits wegen teils genialer Offensivmomente, andererseits wegen ihres nie abreißenden Arbeitseifers.

Es war ein Herzenswunsch von mir, noch ein Jahr zu bleiben. Karolina Lea Vilhjalmsdottir

"Für mich hat es hier mit den Mädels und dem Staff von Anfang an gepasst. Ich durfte sofort eine wichtige Rolle im Team einnehmen, habe mich als Spielerin weiterentwickelt und gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen", sagt die 22-Jährige selbst: "Es war ein Herzenswunsch von mir, noch ein Jahr zu bleiben."

Nach der Trennung von Trainer Robert de Pauw und dem Abgang von Kapitänin Elisa Senß zu Eintracht Frankfurt bleibt also zumindest diese wichtige Personalie dem Klub erhalten. Unter dem neuen Coach Roberto Pätzold dürften Vilhjalmsdottirs Qualitäten unverändert gefragt sein. Und in einem Jahr dann beim FC Bayern?

"Karolina hat sich im vergangenen Jahr in Leverkusen sehr gut weiterentwickelt und eine starke Saison gespielt", findet Bianca Rech, Abteilungsleitung der Bayern-Frauen: "In einem intensiven Austausch mit Karolina haben wir besprochen, dass es auch in Zukunft wichtig sein wird, viel Spielpraxis zu sammeln. Ein weiteres Jahr bei der Werkself ist daher ein bedeutender Schritt in ihrer Entwicklung."