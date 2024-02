Shipnoski "dachte, das Ding ist durch" und will an Kniat festhalten

Arminia Bielefeld kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller und gewann nur eins der letzten acht Ligaspiele. Nicklas Shipnoski zweifelt dennoch nicht an seinem Trainer.

Starker Auftritt beim Ex-Klub, Siegtorschütze und Matchwinner, Befreiungsschlag im Abstiegskampf - all das schien Nicklas Shipnoski am Sonntag im Saarbrücker Ludwigspark bereits sicher. Doch dann segelte ein letzter weiter Einwurf der Saarländer in den Arminia-Strafraum und Simon Stehle stellte den 1:1-Endstand her, den Shipnoski nach der Partie nur schwer hinnehmen konnte.

Arminia hätte "drei Punkte holen müssen"

"Ich dachte, das Ding ist durch und hab mich gefreut", schilderte er MagentaSport sein Innenleben kurz vor dem Stich ins Bielefelder Herz, musste mit etwas zeitlichem Abstand aber auch zugeben: "Fabi (Klos) hatte am Ende noch eine gute Chance, ich auch nochmal direkt nach dem Tor. Du machst das 2:0 nicht und kriegst dann am Ende so ein Ei." Ein maximal bitteres Ei, da man ein Remis im Saarland - für den Bielefelder Torschützen "eins der schwierigsten Auswärtsspiele" der Liga - "im Voraus vielleicht mitgenommen" hätte, "aber mit dem Spielverlauf hat man am Ende das Gefühl, dass man heute drei Punkte hätte holen müssen".

Letztendlich holten die Arminen diese drei Punkte aber nicht. Mal wieder nicht, muss man nach einer Serie von acht Ligaspielen mit nur einem Dreier fast sagen. Weshalb sich für den ein oder anderen die Frage nach Trainer Mitch Kniat stellt. Shipnoski aber, das machte er deutlich, gehört nicht dazu: "Wenn man das Spiel heute sieht, erklärt das einiges. Wir haben alles auf dem Platz gelassen, haben ein super Spiel gemacht, der Plan ist aufgegangen. Mehr muss ich dazu nicht sagen."

Ich bin Trainer, mir wurde nichts anderes gesagt. Mitch Kniat auf die Frage, ob er gegen Verl noch auf der Arminia-Bank sitzen wird

Kniat selbst gab derweil zu Protokoll, sich nicht an von außen kommenden Spekulationen beteiligen zu wollen. "Ich bin Trainer, mir wurde nichts anderes gesagt", hielt er nach dem späten Punktverlust fest und blickte direkt auf die nächste Aufgabe: "Wir bereiten die Jungs jetzt vor. Es wird ein schwieriges Spiel zu Hause gegen Verl."

Dass das Derby auch auf persönlicher Ebene kein Spiel wie jedes andere ist, wird bei einem Blick in Kniats Vita klar. Bis er den DSC im Sommer übernahm, stand er für den Lokalrivalen an der Seitenlinie. "Klar ist es etwas Spezielles. Es ist ein Ex-Klub von mir und man hat da noch gute Freunde", gibt der 38-Jährige zu, will sich von diesen Verbindungen aber zumindest zwischenzeitlich freimachen: "Emotionen haben da nichts verloren. Ich bin Trainer von Arminia Bielefeld." Eine Aussage, die Kniat auch nach dem Treffen mit der Ex noch tätigen können will, weshalb die Zielsetzung klar umrissen ist: "Wir müssen den Dreier einfahren."