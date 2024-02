Shiffrin kündigt Comeback für Anfang März an

Mikaela Shiffrin hat am Samstag via Instagram ihre Rückkehr in den Weltcup angekündigt. In Are, wo der Circuit am 9. und 10. März Station macht, will die 28-Jährige wieder an den Start gehen.

Bald zurück im Weltcup: Mikaela Shiffrin will Anfang März in Are wieder ins Geschehen eingreifen. IMAGO/GEPA pictures