Shiffrin kommt der großen Kugel näher - Goggia reicht Platz 12 in Courchevel

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat das letzte Abfahrtsrennen der Saison gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Sieg im Gesamtweltcup gemacht. Sofia Goggia sicherte sich schon mal eine kleine Kugel.

Die 27-jährige Shiffrin setzte sich beim Saisonfinale am Mittwoch in Courchevel mit 0,10 Sekunden vor den zeitgleichen Christine Scheyer aus Österreich und Joana Hählen aus der Schweiz durch. Mit ihrem ersten Abfahrtssieg in diesem Winter - ihrem 74. Weltcup-Sieg - machte Shiffrin gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Gesamtweltcup. Im Ranking liegt die US-Amerikanerin nun mit 156 Punkten vor ihrer slowakischen Verfolgerin Petra Vlhova. Die 26-Jährige schaffte es mit Platz 16 am Mittwoch nicht in die Punkteränge. Drei Einzelrennen werden in dieser Woche noch gefahren. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

Italiens Ausnahme-Abfahrerin Goggia reichte in den französischen Alpen Rang zwölf, um sich zum dritten Mal in ihrer Karriere die kleine Kristallkugel in der Königsdisziplin zu sichern. Euphorisch riss sie die Arme in die Luft, klopfte sich stolz auf die Brust und genoss den Jubel der Fans. Goggia hatte den Saisonauftakt in der Abfahrt nach Belieben dominiert. Erst ihr schwerer Sturz Ende Januar in Cortina d'Ampezzo, der sie fast ihre Olympia-Teilnahme gekostet hätte, bremste die Italienerin im Weltcup aus - und öffnete so die Tür für Corinne Suter. Doch mit Platz 19 am Mittwoch konnte die Schweizerin Goggia nicht mehr gefährlich werden.

Ich bin nur 81 Hundertstel hinten und damit 18. Platz ist natürlich sehr schade, Kira Weidle

Kira Weidle belegte als einzige deutsche Starterin den 18. Platz. "Sau knappes Rennen. Ich bin nur 81 Hundertstel hinten und damit 18. Platz ist natürlich sehr schade", sagte die Starnbergerin. Der zweite Platz Mitte Januar bleibt somit Weidles bestes Weltcup-Ergebnis in diesem Winter. "Jetzt morgen nochmal Zähne zusammenbeißen und dann geht es in den wohl verdienten Sommerurlaub", sagte Weidle mit Blick auf den Super-G am Donnerstag.

Stand im Gesamtweltcup nach 34 von 37 Rennen

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1345 Punkte, 2. Petra Vlhova (Slowakei) 1189, 3. Federica Brignone 955, 4. Sofia Goggia (beide Italien) 873, 5. Michelle Gisin (Schweiz) 774, 6. Sara Hector (Schweden) 742, 7. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 735, 8. Corinne Suter (Schweiz) 657, 9. Tessa Worley (Frankreich) 647, 10. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 635, ... 20. Lena Dürr (Germering) 393, ... 24. Kira Weidle (Starnberg) 343, ... 71. Emma Aicher (Mahlstetten) 71, ... 86. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 35, ... 97. Andrea Filser (Wildsteig) 26, ... 123. Marlene Schmotz (Leitzachtal) 3

Endstand im Abfahrts-Weltcup nach 9 Rennen

1. Sofia Goggia (Italien) 504 Punkte, 2. Corinne Suter (Schweiz) 407, 3. Ledecka 339, 4. Ramona Siebenhofer 331, 5. Mirjam Puchner (beide Österreich) 296, 6. Mowinckel 274, 7. Priska Nufer (Schweiz) 257, 8. Nadia Delago (Italien) 246, 9. Breezy Johnson (USA) 240, 10. Scheyer 237, 11. Weidle 224