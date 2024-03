Shiffrin gewinnt beim Comeback die Kugel - Dürr verpasst Podest um eine Hundertstel

Beim vorletzten Weltcup-Halt im schwedischen Are hat Mikaela Shiffrin ein perfektes Comeback nach ihrer Verletzung gegeben und souverän den Sieg eingefahren. Lena Dürr schrammte am Podium vorbei, Emma Aicher überzeugte mal wieder.

Weltcup-Sieg Nummer 96: Mikaela Shiffrin in Are. TT News Agency/AFP via Getty Ima

Die DSV-Skirennläuferinnen Lena Dürr und Emma Aicher haben beim 96. Weltcupsieg von Rückkehrerin Mikaela Shiffrin hervorragende Platzierungen eingefahren. Dürr verpasste das Podium als Vierte nur um eine Hundertstelsekunde hinter der Schweizerin Michelle Gisin, Aicher war als Siebte so gut wie noch nie in einem Slalom.

Shiffrin war die siebenwöchige Verletzungspause nicht anzumerken. Nach einem Finallauf wie von einem einem anderen Stern gewann die US-Amerikanerin mit einem Vorsprung von 1,24 Sekunden vor der Kroatin Zrinka Lutic. Mit ihrem achten Sieg in dieser Saison sicherte sich die 28-Jährige zugleich zum achten Mal den Slalom-Weltcup - zum achten Mal in ihrer Karriere. Dürr war vor dem Rennen die einzige Athletin, die Shiffrin noch hatte fürchten müssen. Der Rückstand der 32-Jährigen im Slalom-Klassement war allerdings schon enorm.

Die weiteren Kugeln gehen wohl an Gut-Behrami

Für Shiffrin, die in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo Ende Januar heftig gestürzt war und seither pausiert hatte, wird es nach der langen Zwangspause die einzige Weltcup-Kugel in dieser Saison bleiben. Im Gesamtweltcup sowie in der Abfahrt, im Super-G und Riesenslalom hat die Schweizerin Lara Gut-Behrami jeweils die beste Ausgangsposition für das Finale ab kommenden Samstag in Saalbach-Hinterglemm.

