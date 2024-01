Shiffrin fängt Vlhova ab - Dürr fällt zurück

Die in dieser Saison bislang so starke Lena Dürr bleibt im Nachtslalom von Flachau hinter den Erwartungen. Mikaela Shiffrin rast wenige Tage nach dem heftigen Sturz ihres Lebensgefährten zum Sieg.

Lena Dürr hat im Nachtslalom von Flachau einen Dämpfer kassiert. Die 32-Jährige belegte bei dem stimmungsvollen Event in Österreich am Dienstag nur Platz 15. Zuvor war sie in dieser Saison schon viermal auf das Podest gefahren.

Den Sieg sicherte sich einmal mehr US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin. Die 28-Jährige lag im Ziel 0,27 Sekunden vor ihrer schärfsten Rivalin Petra Vlhova aus der Slowakei. Dritte wurde die überglückliche Schwedin Sara Hector (+1,11 Sekunden).

Für Shiffrin war es bereits der 94. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Mit ihrem 81. Podestplatz im Slalom stellte sie einen weiteren Rekord der Skilegende Ingemar Stenmark ein. Sie wirkte wenige Tage nach dem heftigen Sturz ihres norwegischen Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde in der Abfahrt von Wengen emotional ergriffen. Im Slalom-Weltcup liegt sie mit vier Saisonerfolgen knapp vor Vlhova. Die Olympiasiegerin hat diesen Winter bisher drei Torläufe gewonnen.

Dürr haderte derweil schon mit ihrem ersten Lauf, den sie auf dem siebten Rang abgeschlossen hatte. Sie sei mitunter "Kurven gefahren, wo keine waren", sagte die Sportlerin vom SV Germering. Mit "Wut im Bauch" wollte sie das Finale bestreiten, kündigte sie an. Doch sie begann recht defensiv - und fiel am Ende noch ganze acht Plätze zurück.

Dürrs Teamkolleginnen Emma Aicher (34.), Jessica Hilzinger (45.) und Andrea Filser (49.) verpassten den zweiten Durchgang.

Das Ergebnis im Überblick