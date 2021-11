Sherrocks Darts-Serie hält: Nächster Meilenstein beim Grand Slam

Fallon Sherrock hat beim Grand Slam of Darts für den nächsten Meilenstein gesorgt und als erste Frau das Viertelfinale eines im TV übertragenen Turniers erreicht.

Mit ihrem klaren 10:5-Sieg über den Österreicher Mensur Suljovic bezwang die 27 Jahre alte Engländerin am späten Donnerstagabend den dritten Mann in Serie und darf sich nun Hoffnungen auf den ganz großen Coup beim bedeutenden Turnier in Wolverhampton machen. "Es war nicht das großartigste Spiel, aber das ist mir egal. Ich nehme diesen Sieg mit. Ich bin so stolz auf mich, ich bin glücklich", sagte Sherrock im TV-Interview.

Nach der Auftaktniederlage gegen Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) holte sie sich Siege gegen Mike de Decker (5:0), den Deutschen Gabriel Clemens (5:3) und nun Suljovic. "Heute Abend lastete mehr Druck auf mir, aber ich habe versucht, es aus meinem Kopf zu verbannen und mich zu konzentrieren", sagte die "Queen of the Palace", wie Sherrock seit ihren geschichtsträchtigen WM-Siegen im Dezember 2019 im Alexandra Palace 2020 genannt wird. Den Österreicher hatte sie damals schon besiegt.

Im Viertelfinale am Samstag (ab 20.15 Uhr/DAZN) geht es nun erneut gegen Wright. Sherrock wird wieder Außenseiterin sein, das war sie gegen Clemens und Suljovic auch. "Ich freue mich richtig auf dieses Spiel gegen Peter. Hoffentlich treffe ich die Doppel diesmal besser und es wird ein engeres Match." Die sieben weiteren Viertelfinalisten neben Sherrock befinden sich allesamt in den Top 15 der Weltrangliste. Für die WM in London hat sich Sherrock qualifiziert und gilt nach ihren jüngsten Leistungen als Geheimtipp.