Sherman deutet Karriereende an: 2021 "wahrscheinlich mein letztes Jahr"

Bereits in der vergangenen NFL-Saison war Richard Sherman nicht mehr aktiv - eine Rückkehr auf den Platz hatte er stetig offen gelassen. Nun aber deutete er an, dass er wohl nicht mehr als Profi zurückkehren wird.

Wenn man in der NFL an einen Cornerback denkt, der die letzten Jahre geprägt hat, kommt man nicht an einem Namen vorbei: Richard Sherman. Nachdem der heute 35-jährige Athlet einst in der 5. Runde des NFL-Drafts 2011 geholt worden war, lief er im Anschluss von 2011 bis 2017 für die Seattle Seahawks auf - wohl die Zeit, in der er am prägnantesten in Erinnerung bleiben wird. Danach verteidigte er noch drei Jahre bei den San Fransisco 49ers, mit denen er im Anschluss an die 2020er Regular Season auch noch den Superbowl erreichte (20:31 vs. Chiefs), ehe er 2021 noch einen Abstecher zum damaligen amtierenden Super-Bowl-Sieger Tampa Bay Buccaneers machte.

"Dann hat meine Leiste gesagt: 'Snap, snap, snap, snap.'" Richard Sherman

Seither blieb der gestandene Routinier ohne Team, in der vergangenen Saison diente er dafür "Amazon Prime" mit seiner Expertise während Football-Übertragungen. Immer wieder erklärte er dabei, dass er offen lässt, ob er noch einmal zurückkehren wird. Nun hat er jedoch angedeutet, dass er seine aktive Spielerkarriere ad acta legen wird. In einem Gespräch mit Philadelphia-Eagles-Right-Tackle Lane Johnson im "The Volume"-Podcast berichtete der mittlerweile 35 Jahre alte Sherman von dem für ihn entscheidenden Moment im Spiel gegen die Eagles in Week 6 der Saison 2021 mit den Buccaneers, als er den damaligen Rookie DeVonta Smith verteidigen musste.

"DeVonta ist eine Comeback-Route gelaufen und ich hatte ihn unter Kontrolle. Weißt du, was ich meine. Dann musste er abstoppen und ich habe auch versucht, zu stoppen. Dann hat meine Leiste gesagt: 'Snap, snap, snap, snap.' In dem Moment habe ich mir gedacht, dass ist wahrscheinlich mein letztes Jahr. Mit den jungen Kerlen kann ich nicht mehr mithalten."

Nach der Verletzung war er erst einmal außer Gefecht gesetzt, insgesamt spielte Sherman in der restlichen Spielzeit, auch wegen anderen kleineren Verletzungen, nur noch zwei Spiele - wohl seine letzten.

Zahlreiche Auszeichnungen - Bestandteil der "Legion of Boom"

Sie bildeten die gefürchtete "Legion of Boom": Earl Thomas, Richard Sherman und Kam Chancellor (v.l.). Getty Images

Sollte es das nun tatsächlich gewesen sein, kann er auf eine Reihe an Erfolgen und individuellen Auszeichnungen zurückblicken: Mit den Seahawks gewann er 2014 den Super Bowl, das 43:8 gegen die Denver Broncos ist bis heute einer der höchsten Super-Bowl-Siege aller Zeiten. Ganze fünfmal wurde er in den Pro-Bowl gewählt (2013-2016, 2019), dreimal in das "First Team All-Pro" (2012-2014), einmal in das "Second Team All-Pro" (2015). Dazu wurde er in das "NFL 2010s All-Decade-Team" eingeführt. 2012 und 2013 führte er die Liga zudem sportlich in verbuchten Interceptions (je acht) an.

Als einer der drei elementaren Bestandteile gemeinsam mit den beiden Safeties Kam Chancellor und Earl Thomas wird man ihn bis auf lange Zeit mit der ligaweit gefürchteten "Legion of Boom" in Verbindung bringen, mit der er in der Seahawks-Defense gegnerische Offensiven ein ums andere Mal verzweifeln ließ. Er war einer, der gerne als sogenannter "Lockdown-Corner" bezeichnet wird.

Sinnbild für elitäre Cornerbacks

Bis heute wird die Qualität und die Athletik Shermans als Vergleichswert für herausragendes Cornerback-Play herangezogen - wie zuvor etwa Darelle Revis, auch bekannt als "Revis Island". Ahmad "Sauce" Gardner, der erst kürzlich nach einer starken Debüt-Saison bei den New York Jets mit der "Rookie of the Year"-Auszeichnung versehen wurde und bereits nach kurzer Zeit in der Liga als einer der besten Cornerback angesehen wird, wird immer wieder mit Sherman verglichen. Wie Sherman ist er groß, hat lange Arme und dadurch ideale Maße, um es mit gegnerischen Wide Receivern aufzunehmen.

#57: Unser Rookie-Radar (Defense) Wer O sagt, muss auch D sagen! Nachdem Kucze, Detti und Michael in der letzten Ausgabe von „Icing the kicker“ über ihre Lieblings-Rookies in der Offense gesprochen haben, sind heute die aussichtsreichsten jungen Defensiv-Spieler der NFL an der Reihe. Welche Prospects haben die größten Chancen, gleich im ersten Jahr ihrer Karriere durchzustarten? Welche Kandidaten fliegen unter dem Radar und könnten überraschen? Hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es am 20. Juli - dann beginnen die Division Previews 2023. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire

Auch abseits des Platzes hat Sherman immer wieder für Momente gesorgt: Legendär ist sein Interview mit Reporterin Erin Andrews nach dem NFC-Championship-Game auf dem Weg in den Super Bowl 2014. Aber auch sein verwirrter Blick an der Seitenlinie nach einer seiner wohl größten Niederlagen - dem Super Bowl 2015 gegen die New England Patriots - hat Kultstatus und ist vielen Fans in Erinnerung.

Durch seine enorme spielerische Qualität und seine schillernde Persönlichkeit ist er nach wie vor eine moderne Figur der National Football League - trotzdessen, dass er seit mehr als einem Jahr nun nicht mehr auf dem Platz gestanden hat. Dennoch ist es, sollte es das nun tatsächlich gewesen sein, ein etwas schleichendes Ende einer der erfolgreichsten Spielerkarrieren eines Cornerbacks überhaupt war - welche mit großer Sicherheit mit einer Ernennung in die Hall of Fame sein endgültiges Ende finden wird.