Shcherbakovski im Anflug auf Cottbus?

"Ich gehe schon davon aus, dass es noch Veränderungen geben wird – auf der einen wie auf der anderen Seite." Das sagt Präsident Sebastian Lemke von Drittliga-Rückkehrer Energie Cottbus in der "Lausitzer Rundschau". Offensiv besteht Bedarf in Brandenburg. Als heißer Kandidat gilt Jan Shcherbakovski, der in der Rückrunde bereits von Dynamo Dresden ausgeliehen war. Zuletzt hatte der 23-Jährige seinen Vertrag bei der SGD aufgelöst.