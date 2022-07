Sharks verpflichten Quinn als Trainer

Die San Jose Sharks um den Augsburger Stanley-Cup-Gewinner Nico Sturm haben einen neuen Trainer unter Vertrag genommen.

David Quinn übernimmt bei den Kaliforniern, die die neue Saison am 7. Oktober mit einem Duell gegen die Nashville Predators in Prag eröffnen werden.

Der 55-Jährige folgt auf Bob Boughner, der am 1. Juli entlassen worden war. Quinn hat in der NHL zuletzt von 2018 bis 2021 als Headcoach der New York Rangers gearbeitet. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking betreute der Amerikaner das US-Team.

Der Augsburger Sturm (27) war nach dem Titelgewinn mit der Colorado Avalanche zu den Sharks gewechselt und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.