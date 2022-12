Shaqiri schreibt Geschichte und will noch mehr

Die vergangenen Duelle sind noch gar nicht lange her. Im Juni traf die Schweiz in der Nations League zwei Mal nacheinander auf Portugal. Die Erfahrungen sind gemischt. Die Zuversicht bei Xherdan Shaqiri ist groß.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Der Ex-Bayern-Profi, inzwischen bei Chicago Fire in den USA, war beim Achtelfinaleinzug ein entscheidender Faktor. Und strebt diese Rolle auch am Dienstag an. Beim 3:2 gegen Serbien hatte er das 1:0 erzielt, und sagt: "Wir haben schon bewiesen, dass wir Portugal wehtun können." Gleichzeitig wissen die Eidgenossen, wie deutlich man gegen Cristiano Ronaldo und Co. untergehen kann. Das erste Duell im Juni ging in Lissabon mit 0:4 verloren, das Rückspiel gewann die Schweiz mit 1:0. Shaqiri ist sicher: "Wenn wir alle an unsere Grenzen gehen, können wir es schaffen."

Xhaka proviziert, Shaqiri konzentriert

Gegen die Serben ist es dem Kraftpaket eindrucksvoll gelungen, an die Grenze zu gehen, ohne diese zu überschreiten. Bei der WM 2018 in Russland hatte der Flügelstürmer kosovarischer Abstammung mit Granit Xhaka den berühmten "Doppel-Adler"-Jubel gemacht. Während Xhaka am Freitag wieder außersportliche Schlagzeilen geschrieben hat, beschränkte sich Shaqiri tatsächlich komplett auf den Sport - nach seinem Treffer legte er in Richtung der serbischen Fans den Zeigefinger auf die Lippen und deutete anschließend auf seinen Namen. Weitere Provokationen verkniff er sich und sagt: "Es waren natürlich viele Emotionen im Spiel, aber ich wollte mich auf meine Leistung konzentrieren. Ich wusste seit 2018, was auf mich zukommt."

Mit 31 Jahren weiß er auch, was am Dienstag im Lusail-Stadion auf bevorsteht. Trainer Murat Yakin hatte erklärt, dass die Portugiesen favorisiert seien, ist aber sicher, "dass sie nicht gern gegen uns spielen werden. Wir sind bereit." Shaqiri unterstreicht dies: "In einem K.o.-Spiel ist alles möglich, das hat auch Australien gegen Argentinien bewiesen, als sie kurz vor Schluss fast noch den Ausgleich erzielt haben."

Persönlich hat Shaqiri in Katar bereits Geschichte geschrieben. In seinem 111. Länderspiel traf er am Freitag als erster Schweizer überhaupt bei drei Weltmeisterschaften in Serie. Nur der kommende Gegner Ronaldo, Lionel Messi und er haben seit 2014 bei jedem Turnier mindestens ein Tor erzielt. "Sie sind die besten der Welt", sagt Shaquiri, "es ist speziell mit ihnen auf einer Liste zu stehen." Sein primäres Ziel aber ist es, mit dem Team Geschichte zu schreiben: Ein Erfolg über Portugal würde das erste Viertelfinale seit 1954 bedeuten.