Shapourzadehs kleine Spitzen gegen Schweinsteiger

Wenige Tage nach der Entlassung von Tobias Schweinsteiger befindet sich der VfL Osnabrück auf Trainer-Suche. Nun hat sich Sportdirektor Amir Shapourzadeh geäußert - mit kleinen Spitzen gegen den Ex-Coach.

Noch immer wird die Trennung von Tobias Schweinsteiger, der den VfL in der vergangenen Saison zum direkten Zweitliga-Aufstieg geführt hat, intensiv diskutiert. Das zeigt etwa auch die Tatsache, dass die für kommenden Dienstag angesetzte Jahreshauptversammlung des VfL Osnabrück in einen größeren Saal verlegt wurde - wegen des zu erwartenden Diskussionsbedarfs.

Shapourzadeh stellte nun in der "NOZ" nochmal klar, dass die Entlassung Schweinsteigers alles andere als eine Kurzschlussreaktion oder ein Alleingang nach dem bitteren 2:3 im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig gewesen war. "Aber als uns jetzt klar war, dass wir die dringend nötige Trendwende in dieser Konstellation nicht mehr hinbekommen, mussten wir so handeln", beschreibt der Ex-Profi die Konsequenz aus einem Austausch aller Gremien.

Auf Schweinsteigers Kritik an der Kader-Zusammenstellung, die dieser ebenfalls in der NOZ geäußert hatte, ging Shapourzadeh nicht direkt ein. Der Ex-Trainer hatte unter anderem fehlende Qualität und die Größe des Kaders bemängelt. Shapourzadeh betonte aber: "Ich glaube an die Qualität und das Potenzial des Kaders." Im Vorjahr, als das Team noch im Drittliga-Mittelfeld feststeckte, habe er ähnliche Rufe nach Neuzugängen abgeblockt und dem Kader stattdessen das Zeug zum Aufstieg attestiert - wie es dann später auch kam.

Es darf auch gern mal eine Fünf- oder auch Sechs-Tage-Trainings-Woche sein. Amir Shapourzadeh

Großen Anteil an der sensationellen Rückrunde mit dem dramatischen Last-Minute-Aufstieg hatte natürlich auch Schweinsteiger. Dass es nun eine Klasse höher nicht rund lief, erklärte Shapourzadeh allerdings auch mit dem eher lauen Trainingsumfang, den der Trainer von seiner Mannschaft gefordert hat. Man habe Schweinsteigers Reisen in die bayerische Heimat mit gemischten Gefühlen beobachtet: "Mit Sicherheit wäre es da manchmal besser gewesen, wenn es - zum Beispiel nach Niederlagen - das eine oder andere Mal ein Wochenende ohne Heimreise gegeben hätte."

Er werde zwar keine Interna nach außen tragen, "mit denen ich jemanden in ein schlechtes Licht rücken könnte", sagte Shapourzadeh, schob mit Blick auf die Anforderungen an einen neuen Trainer jedoch vielsagend nach: "Es darf auch gern mal eine Fünf- oder auch Sechs-Tage-Trainings-Woche sein."

Wer letztlich diese Vorstellungen und weitere erfüllt, steht noch nicht fest. Klar ist nur: Schweinsteigers Nachfolger soll einer sein, der für die anstehende Herkulesaufgabe brennt - und "der sich nicht abschrecken lässt von der Tabelle", so Shapourzadeh. Vorerst wird das Team von Interimscoach Martin Heck betreut und auf das wichtige Duell mit dem 1. FC Magdeburg (25.11.) vorbereitet.