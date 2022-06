Shapourzadeh: "Wir werden sicher auch ein, zwei Positionen frei lassen"

Beim VfL Osnabrück ist die Kaderplanung für die kommende Saison in vollem Gange. Sportdirektor Amir Shapourzadeh will allerdings auch beobachten, wie sich der Transfermarkt entwickelt.

"25, 26, vielleicht 27 Spieler" soll der VfL-Kader in der kommenden Saison umfassen, gibt Shapourzadeh Einblick in seine Vorstellungen. Vakante Stellen tun sich derzeit noch auf allen Feldspieler-Positionen auf. In der Abwehr und im Mittelfeld fahndet der Ex-Profi nach erfahrenen Spielern. Zu den möglichen Kandidaten gehören dabei auch Lukas Gugganig (27) und Ulrich Taffertshofer (30), deren Verträge auslaufen, mit denen aber Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit laufen, verrät Shapourzadeh.

Zudem soll eine weitere Option auf den offensiven Außenbahnen geschafft werden. Ein Spieler "mit Dynamik und Torabschluss" lautet das Anforderungsprofil. Dort zu finden war in der abgelaufenen Saison Aaron Opoku, dessen Leihe (vom Hamburger SV) ausgelaufen ist. Der 23-Jährige absolvierte 31 Punktspiele, erzielte drei Tore und trat durch 15 Assists vor allem als Vorbereiter in Erscheinung.

Paradebeispiel Opoku

Opoku ist zugleich das beste Beispiel, warum die Niedersachsen ihre Kaderplanung erst spät in diesem Sommer abschließen dürften. Der gebürtige Hamburger kam vor einem Jahr erst Ende August und damit kurz vor Ablauf der Transferfrist an die Bremer Brücke, stellte sich aber auf Anhieb als Verstärkung heraus (kicker-Notenschnitt 2,95). Ähnliches erhofft sich Shapourzadeh auch in diesem Jahr, weswegen die letzten Neuzugänge wohl erst feststehen könnten, wenn die Sommervorbereitung bei den Erst- und Zweitligisten beendet ist und sich die Einsatzchancen von potenziellen Abgängen und Leihkandidaten herausgestellt haben. "Wir werden sicher auch ein, zwei Positionen frei lassen, falls sich spannende Dinge auftun", sagt der VfL-Kaderplaner.