Shapourzadeh kündigt Abschied an: "Ich habe stets alles gegeben"

Amir Shapourzadeh und der VfL Osnabrück gehen spätestens nach der laufenden Saison getrennte Wege. Seine Aufgaben im Tagesgeschäft gibt der Sportdirektor bereits jetzt ab.

Über Shapourzadehs Rückzug informierte das Zweitliga-Schlusslicht am Dienstagnachmittag. Demnach sei man nach "partnerschaftlichen Gesprächen" zu der Entscheidung gekommen, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. "Amir Shapourzadeh hat mit großem persönlichem Einsatz in einer schwierigen Phase des VfL Osnabrück angepackt und mit einer klugen Transferpolitik die Rückkehr in die Erfolgsspur unterstützt. Außerdem hat er mit erzielten Ablösesummen neue Maßstäbe für den Klub gesetzt", wird VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Shapourzadeh war im Juni 2021 zum VfL gekommen. Damals waren die Niedersachsen gerade über die Relegation gegen Ingolstadt in die 3. Liga abgestiegen (0:3, 3:1). Unter Shapourzadehs sportlicher Führung schaffte der VfL den Neuaufbau und stieg nur zwei Jahre später wieder in die 2. Bundesliga auf.

Dort allerdings läuft es für den VfL nicht rund. Nach 20 Spieltagen steht Osnabrück mit nur einem Sieg und elf Punkten auf dem letzten Rang. Auch die Trennung von Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger, der durch Uwe Koschinat ersetzt wurde, brachte nicht die erhoffte Wende. Shapourzadeh rückte dadurch auch selbst in den Fokus der Kritik, verteidigte aber die Zusammenstellung der Mannschaft ("Ich glaube an die Qualität und das Potenzial des Kaders").

Nun kommt es zur Trennung. Shapourzadeh will allerdings bis zum Ende seines laufenden Vertrags in beratender Funktion tätig sein. "Dass uns Amir frühzeitig über seine Pläne nach dem Saisonende informiert hat, spricht für seine Professionalität und ermöglicht uns, in Ruhe die künftige Aufstellung des Sportbereichs zu gestalten", so Welling. Der VfL möchte künftig alle sportlichen Bereiche vom NLZ bis zum Lizenzbereich in eine Hand geben. Hierfür läuft die Suche nach einem geeigneten Sport-Geschäftsführer. So lange soll Julius Ohnesorge, Leiter des Lizenzbereichs, Shapourzadehs Aufgaben im Tagesgeschäft übernehmen.

Er werde dabei helfen, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, betont Shapourzadeh: "Ich habe stets alles gegeben, um trotz der standortbezogenen Herausforderungen das Beste für den VfL herauszuholen. Mir war auch nach meiner Entscheidung wichtig, alles dafür zu tun, um die Mannschaft und das Trainerteam bestmöglich zu unterstützen."