Shapourzadeh: "Brauchen Jungs, die für Hansa Rostock brennen"

Amir Shapourzadeh soll den Neuaufbau bei Hansa Rostock als Direktor Profifußball leiten. Auf seiner Präsentation sprach er über seine Drittliga-Erfahrungen aus Osnabrück, die Trainersuche und den Fußball, den die Kogge künftig bieten will.

Vor knapp zwei Wochen präsentierte Hansa Rostock Amir Shapourzadeh als Nachfolger von Kristian Walter für die sportliche Leitung. Am Dienstagvormittag wurde der für die neue Position Direktor Profifußball verpflichtete Ex-Profi offiziell vorgestellt.

Für Shapourzadeh ist es eine Rückkehr nach Rostock. Zwischen 2004 und 2008 lief der ehemalige Rechtsaußen 51-mal für die Hansa-Profis (vier Tore, drei Vorlagen) und 51-mal für die Zweitvertretung (25 Tore, sieben Vorlagen) auf. "Ich hatte hier viereinhalb tolle Jahre und durfte mit dem Verein in die Bundesliga aufsteigen. Für mich ist es eine absolute Herzensangelegenheit, weil ich mich absolut mit dem Verein, mit der Stadt und dem Umfeld identifiziere", freute sich der 41-Jährige, der zuletzt fast drei Jahre lang als Sportdirektor für den VfL Osnabrück aktiv gewesen war.

Auswahl aus "ungefähr 50 Kandidaten"

Interimsvorstand Jürgen Wehlend betonte, dass Shapourzadeh nicht der "nächstbeste Kandidat" gewesen sei, "sondern derjenige, der am besten zu Hansa passt". Insgesamt habe man "ungefähr 50 potenzielle Kandidaten aquiriert", die Eindrücke bewertet und sei so zu einem Kreis von "ungefähr 20 echten Kandidaten" gekommen, "mit denen wir in Telefoninterviews und Videocalls gegangen sind, um dann letztlich mit neun Bewerbern in persönliche Gespräche zu gehen". Dort habe sich Shapourzadeh als geeignetster Kandidat erwiesen.

Auf den Mann, der vor seiner Zeit in Osnabrück auch als Direktor Profifußball in Würzburg (2016) und als Sportdirektor bei Admira Wacker (2017-2020) tätig war, wartet gleich eine große Aufgabe: Der Wiederaufbau der Kogge in Liga 3. Seine Zusage gab der gebürtige Iraner bereits vor dem feststehenden Abstieg ligaunabhängig. "Ich glaube, einfach kann jeder. Es ist gerade natürlich eine herausfordernde Situation für uns als Verein nach so einem emotionalen Abstieg. Aber Jammern bringt jetzt nichts", blickte er voraus.

Abstieg als Chance wie einst in Osnabrück

Shapourzadeh weiß aus seiner Zeit in Osnabrück auch, dass so ein Neubeginn eine Chance sein kann. "Ich habe das nach dem Zweitliga-Abstieg in Osnabrück schon erlebt, als der Trainer und der Geschäftsführer Sport weggegangen sind und nicht einmal die Hälfte der Truppe dort geblieben ist. Wir haben es aber trotzdem geschafft, recht schnell eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, den Verein zu stabilisieren und im ersten Jahr lange um den Aufstieg mitzuspielen." Im ersten Jahr beendete der VfL die Saison auf Platz 6, anschließend folgte der Wiederaufstieg.

Die erste große Aufgabe für Shapourzadeh wird es sein, einen Nachfolger von Mersad Selimbegovic als Cheftrainer zu finden. Aus seiner Zeit in Osnabrück habe er noch einen "guten Überblick" über den Markt in Deutschland. Erste Gespräche gab es bereits, weitere sollen folgen. "Es gilt, eine gut überlegte Entscheidung zu treffen, keine schnelle. Die Zeit werden wir uns nehmen." Das Profil des neuen Trainers ist bereits gesteckt: "Es sollte jemand sein, der die 2. und 3. Liga in Deutschland ein bisschen kennt, ein bisschen Erfahrung hat, viel Energie und Emotionen mitbringt und einen Umbruch mitgestalten kann."

Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine Mannschaft zusammenstellen, die sich voll und ganz mit dem Verein und den internen Zielen identifiziert. Amir Shapourzadeh

Auch in der Kaderplanung müssen einige Entscheidungen getroffen werden - und man könne dabei nicht warten, bis der neue Trainer an Bord ist. Erste Gespräche mit Spielern, die man halten will, habe es bereits gegeben. "Offen und ehrlich ist das eher ein kleinerer Teil, weil wir dem Team ein neues Gesicht geben wollen." Lediglich "sieben bis acht Spieler" besitzen einen Drittliga-Vertrag, künftig soll der Kader "kleiner und kompakter" gehalten werden.

Was diesen Kader auszeichnen soll? "Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine Mannschaft zusammenstellen, die sich voll und ganz mit dem Verein und den internen Zielen identifiziert. Wir wollen leidenschaftlichen und intensiven Fußball sehen und brauchen wieder Jungs, die für unseren Verein brennen." Nun liegt es an Shapourzadeh und seinem Team, Spieler, die in dieses Profil passen, vom FC Hansa zu überzeugen.