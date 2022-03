"Shame on them": Keane bezeichnet ManUniteds Auftritt als "unverzeihlich"

Nach dem 1:4 im Stadtderby hagelt es Kritik an Manchester United. Sowohl die englische Presse als auch Klub-Ikone Roy Keane ging mit dem Team hart ins Gericht.

Als Riyad Mahrez in der 68. Minute auf 3:1 für Manchester City stellte, wäre schon eine echte Leistungsexplosion der Red Devils nötig gewesen, um noch etwas aus dem Stadtderby mitzunehmen. Doch stattdessen geschah etwas, was die ohnehin schon genervten Fans der Roten endgültig zur Weißglut gebracht haben dürfte. ManUnited bekam den Ball nicht mehr.

Oder zumindest fast nicht. In den letzten 15 Minuten kam ManCity auf 85 Prozent Ballbesitz - und legte in der Nachspielzeit auch noch mit dem 4:1 nach. Es war wohl auch dieser letzte Eindruck, der hängenblieb aus dem - im wahrsten Sinne - einseitigen Derby.

"Es war ein schwieriges Spiel, das gezeigt hat, wie groß der Abstand zu ihnen gerade ist", sagte Trainer Ralf Rangnick. "Sie sind eine der besten Mannschaften der Welt und wir haben einen weiten Weg vor uns, um diese große Lücke zu schließen."

Doch war es wirklich nur ManCitys Klasse? Keane lobte die Citizens für ihren Auftritt. Sie hätten gezeigt, warum sie die Champions seien. Doch erkannte eben auch ein gehöriges Einstellungsproblem bei seinem Ex-Klub. "United hat aufgegeben, und das ist in einem Derby, in jedem Spiel, unverzeihlich", schimpfte der einstige "Aggressive Leader" in seinen grauen Vollbart, er nannte den Auftritt einiger Spieler "beschämend". Diese, forderte der Ire, ohne Namen zu nennen, "sollten nicht mehr für United spielen".

Der 50-Jährige war noch lange nicht am Ende. Einige Spieler seien gar nicht mehr mit zurückgegangen, dies sei "inakzeptabel. Wenn du den Ball nicht mehr bekommst, dann musst du mit hinter gehen und Zweikämpfe führen." Und dann wiederholte er nochmals, was er im Verlauf seiner Analyse sehr häufig sagte: "Shame on them."

Die englische Presse wählte ebenfalls drastische Worte. "Damned United", das verfluchte United, titelte der "Daily Telegraph". Der "Daily Express" sah "Sad United in Stücke gerissen".

Ronaldos Fehlen sorgt für Schlagzeilen

Die Ausgangslage für die entscheidenden Wochen ist heikel. United hat als Liga-Fünfter zwar nur einen Zähler Rückstand auf die Königsklasse, aber drei Spiele mehr absolviert als der Vierte FC Arsenal. Dazu kommen die Gerüchte um die angeblich schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft. Cristiano Ronaldo erzielte unter Rangnick nur drei Tore. Gegen City fehlte er, was durchaus überraschte.

Rangnick erklärte es mit einer Verletzung am Hüftbeuger. Keane schenkte diesem Narrativ wenig Glauben. "Bei Ronaldo scheint mehr dahinterzustecken", sagte er. Das Gerede über eine angebliche Blessur bei Ronaldo "ergibt für mich keinen Sinn". Unter anderem "The Athletic" berichtete, CR7 sei noch vor dem Derby in seine portugiesische Heimat geflogen, was im Team für Verwunderung gesorgt haben soll.

Dass die Stimmung ausgerechnet jetzt am Dümpeln ist, kommt zur Unzeit. Denn die nächsten Aufgaben werden nicht leicht: Nach dem Heimspiel gegen den direkten CL-Konkurrenten Tottenham am kommenden Samstag folgt am 15. Dezember das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid. In Spanien holte ManUnited ein 1:1.

las/sid