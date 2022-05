SGV Freiberg zelebriert in Göppingen - SV Linx zieht mit Freiburger FC gleich

In Abwesenheit der Stuttgarter Kickers (Verbandspokal) hat sich der SGV Freiberg mit einer souveränen Offensivleistung in Göppingen ein Drei-Punkte-Polster erspielt. Unten geht es noch enger zu, hier verschlief der Freiburger FC gegen Villingen die ersten zehn Minuten, sehr zur Freude des in Pforzheim siegreichen SV Linx.

Offensivstark: Der SGV Freiberg (hier ein Archiv-Foto) konnte sich in Göppingen erneut auf Doppeltorschütze Marcel Sökler verlassen. IMAGO/Pressefoto Baumann

Mehr zur Oberliga Baden-Württemberg News

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Während die Stuttgarter Kickers im württembergischen Pokalfinale beschäftigt waren, konnte sich der SGV Freiberg in der Liga, bei freilich jetzt einem Spiel mehr, für den Moment absetzen.

Auswärts beim 1. Göppinger SV fiel der Führungstreffer kurios: Nach einem Rückpass auf GSV-Keeper Schleicher fiel der Ball in der 12. Minute nach einem Pressschlag von mehreren Spielern abgefälscht und vom Pfosten abprallend vor die Füße von Rinaldi, der ins leere Tor einschoss. Freiberg blieb das aktivere Team, und Sökler war mit einem platzierten Distanzschuss erfolgreich (26.). Vier Minuten später ließ der SGV den Ball technisch anspruchsvoll durch den gegnerischen Strafraum laufen, Sökler war aus kurzer Distanz erneut zur Stelle. Der Spitzenreiter untermauerte auch im zweiten Durchgang seine Favoritenrolle, Grüttner lief im richtigen Moment in die Spitze und schob einen Steilpass in die lange Ecke (51.). Dieses 4:0 hielt die restliche Spielzeit.

Martin legt für Linx den Grundstein

Im Keller darf sich der SV Linx als Gewinner des Wochenendes fühlen, wenngleich er noch unter dem Strich steht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Leberer schlug auswärts den 1. CfR Pforzheim mit 4:0. Martin hieß der Mann der ersten Halbzeit, nachdem er erst einen Abpraller zur Führung nutzte (17.) und kurz vor der Pause freistehend das 2:0 nachlegte. Pforzheim hatte dennoch hohe Spielanteile, was aufgrund der Chancenverwertung aber nichts brachte. Linx hingegen fuhr starke Konter, einen davon schloss Vollmer in der 86. Minute mit dem 3:0 ab. Foulon erzielte in der 89. Minute noch das 4:0.

Der Freiburger FC verschlief gegen den FC 08 Villingen die Anfangsphase komplett und hätte nach zehn Minuten eigentlich schon ins Eis-Café gehen können. Die Gäste führten zu diesem frühen Zeitpunkt nämlich schon 3:0, durch Tore von Busam (2.), Diakite (7.) und Sautner (8.). Das 1:3 von Martinelli in der 57. Minute läutete auch keine Aufholjagd mehr ein.

Doppelschlag von Marinic

Mit 1:4 ging der 1. FC Bruchsal gegen die TSG Backnang leer aus und kann den neuerdings rettenden 14. Platz nicht mehr erreichen. Das 0:1 durch Geldner (13.) wusste der FCB zwar durch einen Berecko-Elfmeter (23.) auszugleichen, aber mit dem Doppelschlag von Marinic (28./39.) kippte der Nachmittag auf Backnangs Seite. Der am Saisonende zu den Stuttgarter Kickers wechselnde Loris Maier erhöhte in der 62. Minute auf 4:1.

Während die Sportfreunde Dorfmerkingen erst am Mittwoch gegen den am Samstag im Verbandspokal-Finale stehenden SV Oberachern spielen können, würde der FC Astoria Walldorf II am Sonntag mit einem Sieg beim FV Lörrach-Brombach auf einen Nichtabstiegsplatz springen.

Aus dem Schneider ist der SSV Reutlingen, der 4:0 in Bietigheim-Bissingen gewann. Mit gleichem Ergebnis schlug Neckarsulm den FC Rielasingen-Arlen, während der TSV Ilshofen gegen den FV Ravensburg auf den letzten Metern ein 2:1 verspielte und noch 2:3 unterlag.