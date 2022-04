SGV Freiberg sitzt den Stuttgarter Kickers wieder im Nacken

Da der SGV Freiberg im Gegensatz zu den Stuttgarter Kickers seine Pflichtaufgabe gegen einen Abstiegskandidaten erfüllt hat, hat sich die Spannung im Titelrennen wieder verschärft.

Ins sowieso schon enge Titelrennen ist neue Spannung hineingekommen. Die Stuttgarter Kickers stolperten über den vermeintlich leichten Prüfstein 1. FC Bruchsal, der vor und nach dem 2:2 auf Platz 18 rangiert.

In der 5. Minute hätte man ahnen können, dass Bruchsal zu einem gefährlichen Gegner heranwachsen könnte, denn Sahiti ließ Gegenspieler Zagaria das Nachsehen, kam im Strafraum zum Schuss, doch Stuttgarts Torwart Castellucci reagierte gut. In der 11. Minute kam der Schlussmann aber zu spät und foulte den durchgebrochenen Sahiti. Gelb und Elfmeter waren die Folge, Ivan erzielte vom Punkt die Führung.

Die Antwort der Blauen folgte prompt: Baroudi und Dicklhuber kombinierten sich geschickt durch die FCB-Hintermannschaft und Baroudi netzte aus spitzem Winkel ein. Rund fünf Minuten später traf Baroudi mit einer Direktabnahme die Latte. Bis zur Pause hatten die Kickers ein Übergewicht, machten aus ihren Chancen viel zu wenig, während Bruchsal ab und an mit Kontern auf sich aufmerksam machte. In der 61. Minute ging Bruchsal erneut in Führung: Muto traf einen Freistoß nahezu perfekt und das Leder flog mit reichlich Tempo unhaltbar ins Netz. Fast schon logisch, dass die Stuttgarter danach ihren Offensivbemühungen intensivierten und Druck ausübten. Bis zum erneuten Ausgleich dauerte es diesmal aber länger, in der 84. Minute gelang auch Obernosterer ein direktes Freistoßtor. Fast hätte Bruchsal sogar noch dreifach gepunktet, Redekop hatte in der letzten Minute Castellucci schon umspielt, war aber zu weit nach außen abgedrängt worden und konnte somit nicht mehr abschließen. Auf der Gegenseite kam Tunjic tief in der Nachspielzeit aus zentraler Position zum Kopfball, doch der landete in den Armen von Bruchsals-Torhüter Adams.

Kickers-Trainer Mustafa Ünal war nach Schlusspfiff nicht ganz zufrieden, hofft aber auf einen heilsamen Lerneffekt: "Wir haben gewusst, dass es gerade gegen solche Gegner, die hinten stehen, schwierig ist, mit dem Kopf voll da zu sein, aber bislang hat die Mannschaft regelmäßig geliefert. Doch heute haben wir es bis zur 70. Minute nicht geschafft. Das war für uns nochmal ein Zeichen 'Hallo, alle wach?'"

Grüttner stark per Kopf

Hellwach war Verfolger SGV Freiberg, der mit einem 5:2-Sieg beim Freiburger FC wieder auf einen Punkt an Platz eins herangekommen ist. Zu Beginn mussten die Männer vom Wasen aber Nehmerqualitäten beweisen, denn Freiburg begann mutig. In der 20. Minute nutzte Mourad einen Abpraller zur Führung. Mit einem Kopfball brachte Grüttner seinen SGV wieder auf Augenhöhe (28.). Zu wenig für die Ansprüche der Gäste, allerdings war es wieder der FFC, der traf. Mourad verwandelte in der 36. Minute einen Foulelfmeter. Danach lag das 3:1 in der Luft, Freiberg hatte mit Burkhardt aber einen starken Keeper auf seiner Seite. Und vorne war auf Grüttner Verlass, dem in der 43. Minute nach einem Eckstoß der Kopfballtreffer zum 2:2-Pausenstand gelang.

Der Underdog aus dem Breisgau blieb auch nach Wiederanpfiff torgefährlich. Jubeln durfte allerdings der Titelanwärter: In der 65. Minute setzte Sommer-Abgang Zinram aus knapp 30 Metern einen Distanzschuss sehenswert in die Maschen. Grüttner erhöhte kurz darauf auf 4:2 (74.). Damit war Freiburgs Moral gebrochen, Freiberg steuerte auf den Sieg zu, den Grüttner in Minute 84 per Kopf noch auf 5:2 hochschraubte.

Für den FFC bleibt die Lage bei vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer prekär, aber nicht hoffnungslos. Gleichgezogen hat am Mittwoch der FC Astoria Walldorf II, der beim Vorletzten TSV Ilshofen nach 0:1 noch 3:1 gewann. Antlitz (74.), Kronemayer (84.) und Weißer (90.+3) waren die Hauptprotagonisten einer effektiven Schlussphase.

Der FC Rielasingen-Arlen gelang eine noch anspruchsvollere Wende: Bis zur 77. Minute führte der FV Ravensburg mit 2:0. Doch mit dem 1:2 von Ibrahimi (77.) wurde die Aufholjagd der Hausherren eingeläutet. Als Ravensburgs Altmann in der 81. Minute Gelb-Rot sah, kam der FCRA noch mehr in Fahrt, Schmidtke (88.) und Rasmus (90.) drehten tatsächlich noch die Partie.

Noch dramatischer verlief die Schlussphase zwischen dem 1. Göppinger SV und dem FC Nöttingen. Für die Hausherren schien vor 1000 Zuschauern alles klar, nachdem Schramm (36.) und Clauß (74.) einen 2:0-Vorsprung herausgeschossen hatten, der bis zum Ende der regulären Spielzeit auch hielt. Dann brach die Nachspielzeit an und Dobros traf seinen Linksschuss halbrechts von der Strafraumgrenze so perfekt, dass er in den Winkel flog (90.+1). Und zwei Minuten darauf kam Hecht-Zirpel nach einer Flanke von rechts im Sechzehner viel zu frei zum Kopfball und sicherte den Gästen das umjubelte Remis.

SSV Reutlingen egalisiert zwei Rückstände

Immerhin einen Punkt konnte der SSV Reutlingen auswärts dem 1. CfR Pforzheim abtrotzen. Nach einer torlosen halben Stunde auf Augenhöhe, nahm Sauerborn ein Zuspiel von Münst auf und hämmerte den Ball von rechts ins lange Eck. Münst hatte in der 43. Minute die große Chance auf einen eigenen Torerfolg, doch er traf aus geringer Distanz nur die Latte. Kurz darauf verwertete Djermanovic eine Flanke zum 1:1-Halbzeitstand. Pforzheim blieb am Drücker, in der 61. Minute tauchte wieder Münst gefährlich im Strafraum auf, seinen Schuss parierte Piu, doch Münst setzte nach, legte ab auf Lulic und der vollstreckte. Die Hausherren hatten insgesamt mehr vom Spiel, wenngleich der SSV Moral bewies. Ein abgefälschter Schuss von Schwaiger senkte sich kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde ins Tor, 2:2. Danach klappten beide Teams ihr Visier hoch und suchten einen Weg zum Siegtreffer. Chancen dazu hatten beide Mannschaften, die größte Gelegenheit vergab Reutlingens Schumann, der in der 89. Minute frei auf Torwart Tirso zulief, doch im Eins-gegen-Eins den Kürzeren zog.

Im Abstiegskampf musste sich der SV Linx dem gehobenen Mittelklasse-Team FC 08 Villingen mit 1:2 geschlagen geben und steht damit weiter bei 34 Punkten. Diese Anzahl haben die Sportfreunde Dorfmerkingen seit neuestem auch auf dem Konto, dem 2:1-Sieg beim schon feststehenden Absteiger FV Lörrach-Brombach sei Dank.

Lörrach-Brombach ist abgestiegen, ansonsten bleibt es oben wie unten spannend. Im Tabellenrechner der Oberliga Baden-Württemberg könnt ihr durchspielen, wie es nach 38 Spieltagen stehen könnte.