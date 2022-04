SGV Freiberg patzt: Stuttgarter Kickers setzen sich leicht ab

In der Oberliga Baden-Württemberg haben sich die Stuttgarter Kickers ein kleines Polster auf Verfolger SGV Freiberg erarbeitet, der gegen den 1. CfR Pforzheim Federn ließ.

Im Tabellenkeller der Oberliga Baden-Württemberg gibt es keine großen Veränderungen. Lediglich der Freiburger FC tauschte durch einen 4:0-Sieg in Walldorf die Plätze mit dem SV Linx, der beim 1:1 in Ravensburg eine 1:0-Führung verspielte. Der FFC ging bei Astoria in der 22. Minute durch Nyamsi in Führung, brauchte jedoch bis zur Schlussviertelstunde, um den Sieg durch drei weitere Treffer festzumachen.

Weil aber auch die Sport-Union Neckarsulm beim SSV Reutlingen 05 durch zwei frühe Treffer von Botta (14.) und Eitelwein (21.) die Punkte entführte, beträgt der Freiburger Rückstand ans rettende Ufer weiter vier Zähler.

Für die Sportfreunde Dorfmerkingen, die zuhause Villingen 0:1 unterlagen, wird die Lage prekärer. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze liegt mittlerweile bei acht Punkten. Zehn sind es gar schon für den 1. FC Bruchsal, der sich in Oberachern eine deutliche 0:5-Abreibung einhandelte.

Nicht ganz so deutlich war die Niederlage des TSV Ilshofen bei den Stuttgarter Kickers. Schiffmann brachte den Tabellenvorletzten, der nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenverbleib hat, nach neun Minuten sogar in Führung. Die Blauen antworteten aber noch vor der Pause mit drei Treffern durch Baroudi (21.), Dicklhuber (Elfmeter, 34.) und Riehle (43.). Obernosterer sorgte in der Schlussminute noch für den 4:1-Endstand für den Primus, der seinen Vorsprung an der Spitze auf drei Zähler ausbauen kann.

Denn Titelkonkurrent SGV Freiberg ließ erneut Federn und kam zuhause gegen den 1. CfR Pforzheim nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Für die Gäste wäre mit ein bisschen mehr Glück sogar drei Punkte drin gewesen. Pforzheim ging in der 27. Minute auch in Führung. Catanzano vernaschte gleich zwei Freiberger und ließ auch Keeper Burkhardt keine Abwehrmöglichkeit. Offensiv hatten die Gastgeber bis dato noch nichts anzubieten, hätten beinahe das Spiel aber gedreht. Zunächst war Mauersberger nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle und traf zum Ausgleich (37.), ehe Kehl-Gomez in der Nachspielzeit und kurz nach dem Seitenwechsel jeweils völlig frei mit dem Kopf vergab. Auf der Gegenseite hatte der eingewechselte Ratifo dreimal die Chance auf den Siegtreffer, scheiterte aber jeweils am starken Burkhardt.

Im Nirwana der Tabelle hat der FC Nöttingen sich vom FSV Bietigheim-Bissingen absetzen können. Dobros brachte die Gastgeber in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung. Bissingen jedoch drehte die Partie durch Toth (35.), der eine sehenswerte Brustablage vollstreckte, und Landwehr (70.), der nach schöner Kombination traf, aber zwischenzeitlich. Ein zweiter Strafstoß, den Hecht-Zirpel in der 89. Minute verwandelte, sorgte für spannende Schlusssekunden, in denen Tolga Ulusoy die späte Aufholjagd der Gastgeber nach einem Rückpass von der Grundlinie krönte (90.+3).

Außerdem gewann die TSG Backnang ihr Heimspiel gegen den FC Rielasingen-Arlen, der zunächst durch Malaj (35.) in Führung lag. Marinic drehte durch ein frühes und ein spätes Tor im zweiten Durchgang allerdings die Partie noch zugunsten der Hausherren (53., 90.+2).