SGV Freiberg bekommt die Tabellenführung am Grünen Tisch zurück

Das ausgefallene Oberligaspiel zwischen dem SGV Freiberg und dem SV Oberachern wird wie erwartet mit 3:0 für den Titel-Anwärter gewertet - der SGV ist damit wieder Spitzenreiter.

Das Urteil war so erwartet worden: Aufgrund von Spielermangel sagte der SV Oberachern am Spieltagmorgen das Duell vom 20. Spieltag gegen den SGV Freiberg ab - eine Absage, die die Freiberger "sehr verwundert" quittierten. Oberachern habe dabei eigenmächtig gehandelt, hieß es, der Württembergischer Fußball-Verband (wfv) wusste nach SGV-Angaben von nichts. Da der Gegner auch nach Ansicht des Sportgerichts damit unrechtmäßig nicht angetreten war, wurde die Partie nun mit 3:0 für die Freiberger gewertet - die damit wieder mit zwei Punkte Vorsprung vor den Stuttgarter Kickers an die Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg springen.

Den Platz an der Sonne nämlich hatte der unfreiwillig spielfreie SGV Freiberg an diesem Tag noch an die Kickers verloren. Die übrigens haben in dieser Spielzeit ebenfalls schon drei Punkte am Grünen Tisch erhalten: Die Ende November ausgefallene Partie gegen Dorfmerkingen wurde ebenfalls mit 3:0 für Stuttgart gewertet. Das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kontrahenten geht derweil am Samstag weiter: Freiberg fährt nach Dorfmerkingen, die Kickers empfangen Backnang. Der SV Oberachern übrigens hat angekündigt, das Urteil zu akzeptieren.