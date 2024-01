SGSH Dragons binden Ex-Nationalspieler Mark Dragunski

Der 117-malige ehemalige deutsche Nationalspieler Mark Dragunski verlängert seinen laufenden Vertrag bei den SGSH Dragons langfristig bis 30.06.2027 und wird auch weiterhin als Jugend- und Nachwuchskoordinator fungieren. Neben seiner Rolle als Jugendkoordinator wird Dragunski in der kommenden Spielzeit ligenunabhängig als Cheftrainer der 2. Mannschaft an der Seitenlinie stehen.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und der damit verbundenen Bestätigung der bisherigen Arbeit. Der Club und die Region sind mir in den zurückliegenden Jahren sehr ans Herz gewachsen, was bei mir auch zu einer einfachen Entscheidung geführt hat", erklärt Mark Dragunski seine vorzeitige Vertragsverlängerung in Schalksmühle und Halver.

Mark Dragunski trainiert aktuell neben der 2. Mannschaft in der Verbandsliga Westfalen, die A-Jugend der Dragons in der Oberliga und die weibliche E-Jugend. Weiterhin ist er als Jugendkoordinator und Projektleiter auch in den Kitas und Schulen der Region unterwegs, um Kinder im Allgemeinen für den Sport und im Speziellen für den Handball zu begeistern. Zusammen mit Friedhelm Ziel konzipiert Dragunski auch alle Handball- und Feriencamps der SGSH und ist als Referent bei Trainerfortbildungen für die Dragons im Einsatz.

Zulauf in unseren Jugendteams

"Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Mark. Er passt menschlich zu 100% zu den Dragons, und gerade in unserem Jugend- und Nachwuchsbereich ist Kontinuität extrem wichtig um die langfristigen Ziele zu erreichen. Mit Mark haben wir einen Trainer und Jugendkoordinator, der die Wege der Spieler beim Einstieg in den Handball oder auch beim Heranführen an die Senioren - auch im Leistungsbereich - nachhaltig begleiten kann", freut sich der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Christian Forner über das weitere Engagement von Dragunski im Sauerland.

"Wir haben mittlerweile ein vielseitiges Portfolio bei der SGSH etabliert, das bei der täglichen KiTa- und Schularbeit startet und über den weiblichen und männlichen Nachwuchsbereich in unsere vier Seniorenteams führt. Die Früchte der intensiven Nachwuchsarbeit zeigen sich aktuell im Zulauf in unseren Jugendteams, gerade im weiblichen Bereich. Darüber hinaus arbeiten wir mit HV Westfalen und dem Deutschen Handballbund zusammen und schaffen so eine gute Plattform für sportlichen und akademischen Austausch", so der 54-Jährige.

Dragunski betont: "Diese Aufgaben sind in Summe alle sehr reizvoll und machen in unserem immer größer werdenden Team große Freude. Daher freue ich mich auch in den nächsten Jahren Teil des Teams zu sein und den bereits eingeschlagenen Weg der Jugendarbeit mit dem 'Dualen Weg' weiter auszubauen. Jetzt gilt es den Fokus auf die zweite Hälfte der laufenden Saison zu richten und mit allen Teams das Maximale herauszuholen".