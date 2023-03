SGS-Urgestein Ostermeier verlängert bis 2027

Lena Ostermeier (26) hat ihren auslaufenden Vertrag bei der SGS Essen um weitere vier Jahre bis 2027 verlängert. Das teilte der Frauen-Bundesligist am Donnerstagabend mit.

Lena Ostermeier gehöre "mit nunmehr 162 Spielen fast schon zum Bundesliga-Inventar bei der SGS Essen", heißt es in der Mitteilung des Vereins zur Vertragsverlängerung. Seit 2012 läuft die 26-jährige Abwehrspielerin schon für die SGS auf, zuvor war sie in der Essener U 17 aktiv.

"Lena hatte gute Angebote von anderen Vereinen, doch sie hat sich ganz bewusst entschieden, den gemeinsamen Weg mit uns weiterzugehen", erklärte SGS-Cheftrainer Markus Högner und blickte schon weiter: "Für uns ist ihre Vertragsverlängerung nicht nur ein positives Signal für die nahe Zukunft, sondern sogar darüber hinaus." Ostermeier gebe dem sehr jungen Team Sicherheit und sorge im internen Gebilde für die notwendige Stabilität, so Högner.

Ostermeier schreibt aktuell an ihrer Doktorarbeit und freut sich, gleichzeitig bei der SGS "aktiv mit in die Prozesse eingebunden zu sein und die Entwicklung des Frauenfußballs am Standort Essen mitgestalten zu können. Ich bin mir der Wertschätzung des Vereins durchaus bewusst. Für mich ist es aber auch wichtig, in der Nähe meiner Familie zu bleiben, um so beruflich wie sportlich auf gewohnte Muster und Abläufe setzen zu können."

Mit neuem Vertrag in der Tasche empfängt Ostermeier mit der SGS Essen am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) im Stadion an der Hafenstraße den Tabellennachbarn Bayer 04 Leverkusen. Essen ist mit 17 Punkten Siebter, Leverkusen mit 22 Zählern Sechster (zur Tabelle der Frauen-Bundesliga).