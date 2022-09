SGS-Trainer kontra Popp: "Ich wundere mich über solche Aussagen"

An diesem Wochenende startet die neue Saison der Frauen-Bundesliga. Vorab hat sich Alexandra Popp zu den Zuständen in Deutschlands Elite-Klasse geäußert und den dort verbliebenen beiden reinen Frauenfußball-Vereinen Turbine Potsdam und SGS Essen eine schwierige Zukunft prognostiziert. Essens Trainer Markus Högner stört sich daran.

Vor dem Liga-Auftakt fand Alexandra Popp deutliche Worte. Im kicker-Podcast "FE:male view on football" äußerte sich die Stürmerin des VfL Wolfsburg unlängst zu den Bedingungen in Deutschlands Frauen-Bundesliga und mahnte Veränderungen an. "Die Professionalisierung, Rahmenbedingungen und Infrastrukturen sind in der Bundesliga zum Teil eine Katastrophe - und da reden wir von der 1. Bundesliga. Da muss sich was tun", sagte die Nationalspielerin und nannte England als Vorbild.

"Sie haben bei den Lizenzmannschaften, die sie in die Pflicht genommen haben, im sportlichen Bereich und in der Professionalisierung einen großen Schritt gemacht", sagte Popp. Alle Vereine der ersten beiden Männerligen in Großbritannien sollen ernsthaft und nachhaltig in eine Frauenfußballabteilung investieren. Dieses Modell, so ließ Popp verlauten, wünsche sie sich auch in Deutschland.

"Ich glaube schon, dass bei uns, um in diese Dimension der Professionalisierung zu kommen, dieser Weg eingeschlagen werden muss, was es für Mannschaft wie die SGS Essen oder Turbine Potsdam megaschwer macht, sich über längere Zeit zu halten", sagte die 31-Jährige. Allerdings sei es die Frage, wo der Fußball der Frauen irgendwann mal hinwolle. Eine Aussage, die SGS-Trainer Markus Högner, der mit seinem Team am Samstag auf Wolfsburg und Popp trifft, sauer aufstößt.

Im Männerfußball höre ich nicht, dass ein Thomas Müller sagt, für eine Mannschaft wie Greuther Fürth werde es schwierig. Markus Högner

"Ich wundere mich über solche Aussagen und finde es erstaunlich, dass sich Spielerinnen so viele Gedanken über die SGS machen. Im Männerfußball höre ich nicht, dass ein Thomas Müller sagt, für eine Mannschaft wie Greuther Fürth werde es schwierig. Ich bin da immer leicht irritiert und finde es wichtig, dass man sich auf sich selbst fokussiert", sagt Högner dem kicker.

Der 55-Jährige betont: "Dass Männervereine versuchen, mehr in den Frauenfußball zu investieren, ist ersichtlich. Aber es ist nicht so, dass da die Traumwelt entsteht. Wenn ich mir die Zuschauerzahlen anschaue, waren wir als reiner Frauenverein immer im oberen Drittel. Das sind Aspekte, an denen man ansetzen sollte, bevor man erzählt, wir als SGS hätten keine Zukunft mehr." Sich in der Liga zu behaupten, sei "ein großer Ansporn", so Högner.

"Die U-17- oder U-19-Bundesliga steht immer noch vor den Frauen"

Ob es der SGS Essen künftig nicht drohe, zerquetscht zu werden von Großklubs wie Schalke oder dem BVB, die sich im Frauenfußball nun ebenfalls auf den Weg nach oben gemacht haben, und ob es für seinen Verein nicht ebenfalls möglich wäre, eine Fusion einzugehen, beantwortet der Trainer so: "Dortmund und Schalke haben gerade erst angefangen. Bis sie mal oben sind, dauert es also noch eine Zeit. Ich lebe im Hier und Jetzt. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Leistungen stabilisieren."

Was dann komme, "muss man schauen", sagt Högner und stellt klar: "Auch in Männervereinen ist die Frauenabteilung häufig noch das fünfte Rad am Wagen, das darf man nicht vergessen. Die U-17- oder U-19-Bundesliga steht immer noch vor den Frauen. Das ist also auch nicht das Schlaraffenland."

Bei der SGS Essen indes "haben wir eine eigene Anlage, die Stadt Essen hat uns einen neuen Hybridrasen gestellt, wir kriegen ein neues Funktionsgebäude, spielen im Stadion Essen und haben ein Stück weit eine eigene Fankultur. Deshalb", so Högner, "bin ich überzeugt, dass die SGS durchaus attraktiv ist." Auch in der Zukunft. "Zumal wir ab und an bei Männervereinen vor weniger als 300 Zuschauern spielen."

In der neuen Spielzeit will sich Essen sicher in der Liga halten. Das ist Teil des Drei-Jahres-Plans, der nach den Weggängen zahlreicher Top-Kräfte wie Sara Doorsoun, Linda Dallmann, Lea Schüller, Lena Oberdorf, Marina Hegering, Jana Feldkamp oder Nicole Anyomi entworfen wurde. Nach dem ersten Jahr sollte der Klassenerhalt stehen - egal wie. Dieses Ziel wurde am letzten Spieltag erreicht.