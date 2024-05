SGS Essen bedient sich erneut in Duisburg: Kapitänin Fürst kommt

Am Ende einer erfolgreichen Saison schreitet bei der SGS Essen bereits die Kaderplanung für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga voran. Als dritter externer Neuzugang wurde Vanessa Fürst vom MSV Duisburg präsentiert.

Die SGS Essen steht kurz vor dem Ende einer erfolgreichen Spielzeit in der Frauen-Bundesliga auf Platz 5. So lässt sich bereits guten Gewissens am Kader für die neue Saison basteln - und dabei geht der Blick in den Tabellenkeller, genauer gesagt zu den bereits abgestiegenen Revier-Nachbarinnen vom MSV Duisburg.

Denn nur eine Woche nach der Verpflichtung der Duisburgerin Paula Flach zur neuen Saison hat der letzte reine Frauenverein der Bundesliga erneut bei den Zebras zugeschlagen. Auch Vanessa Fürst wird in der Spielzeit 2024/25 in lila-weiß auflaufen.

Die 22-Jährige bereichert die junge Mannschaft von Markus Högner mit der Erfahrung von 106 Bundesliga-Spielen. In dieser Saison teilte sich die Defensivspielerin, die sowohl im Zentrum als auch hinten rechts verteidigen kann, in Duisburg mit Allie Hess und Yvonne Zielinski außerdem das Kapitäns-Amt.

Högner freut sich auf "Kämpfer- und Leadertyp"

"Vanessa stand bei vielen Bundesligisten auf dem Zettel. Umso mehr freut es mich, dass Vanessa, die in den letzten Jahren schon eine absolute Leistungsträgerin in Duisburg war, sich für uns entschieden hat", lobte SGS-Coach Högner seine neue Abwehrspielerin. "Sie ist in der Defensive flexibel einsetzbar und ein richtiger Kämpfer- und Leadertyp, die auf dem Feld immer vorangeht. Ich bin überglücklich, dass wir eine Spielerin mit dieser Qualität von uns überzeugen konnten."

Fürst selbst hat nicht zuletzt der gute Ruf der Essener als Ausbildungsverein zur Unterschrift überzeugt. "In Essen sieht man immer, wie gut sich das Team und die einzelnen Spielerinnen weiterentwickeln", erklärte die 14-malige U-Nationalspielerin Deutschlands und gab sich überzeugt, sich selbst "noch einmal gut weiterentwickeln" zu können. "Außerdem gefällt mir ganz einfach die Art und Weise, wie in Essen Fußball gespielt wird. Es war immer unangenehm, gegen die SGS zu spielen, weil man gemerkt hat, wie selbstbewusst die Spielerinnen agieren."

Fürst ist bereits die dritte externe Neuverpflichtung der Essenerinnen für die kommende Saison. Vor Flach setzte auch die erst 17-jährige Leonie Köpp ihre Unterschrift unter einen Vertrag in Essen. Die Angreiferin kommt von Borussia Mönchengladbach.