SGE-Macher Körbel setzt auf Meier, Skela und Zambrano

Beim Hallenturnier der Legenden in Frankfurt fordern Eintrachts Lokalmatadoren unter anderem die Stars von Bayern und Werder. Inzwischen hat auch SGE-Macher Charly Körbel seine Karten weitgehend aufgedeckt.

Charly Körbel nimmt am "Matthäi-Cup" teil. IMAGO/HMB-Media

Weltklasse unterm Hallendach versprechen die Kader-Nominierungen für den "Matthäi-Cup" der Bundesliga-Legenden am Freitagabend in der SÜWAG-Arena in Frankfurt-Höchst. Ab 18 Uhr messen sich die Traditionsteams von Eintracht Frankfurt und Mainz 05 mit ihren Pendants vom FC Bayern, Werder Bremen, VfB Stuttgart und VfL Bochum.

Auf dem Papier gilt die Vertretung des Rekordmeisters wieder mal als Favorit. Schließlich haben sich unter anderem Roy Makaay, Thomas Linke, Michael Tarnat, Mario Mandzukic, Ivica Olic, Paulo Sergio und Zé Roberto angekündigt, die folgerichtig auf einen sehenswerten Mix aus (brasilianischer) Spielkunst, Verbissenheit und Effizienz hoffen lassen. Die Kampfansage von Eintracht-Idol Charly Körbel ("Wir wollen das Turnier natürlich gewinnen") steht allerdings längt. Und inzwischen hat der Bundesliga-Rekordspieler auch ein klangvolles Aufgebot beisammen. Neben "Fußballgott" Alex Meier und "Zico" Uwe Bindewald dürfen sich die Fans auf weitere Publikumslieblinge wie Ioannis Amanatidis, Ervin Skela, Thomas Zampach und Carlos Zambrano freuen.

Ailton, Kruse und Naldo fordern die Eintracht heraus

Nicht minder spektakulär: Der Kader von Werder Bremen, der sich schon am vergangenen Wochenende beim Turnier in Oldenburg den Titel sicherte. Auch für Frankfurt sind in Person von Ailton, Max Kruse, Aaron Hunt, Nelson Valdez und Naldo absolute Hochkaräter nominiert. Bevor es zum Auftakt der Gruppe B gleich zum Knaller Frankfurt gegen Bremen kommt, eröffnen Bayern und Mainz 05 die Veranstaltung. Auf Seiten der Rheinhessen werden beispielsweise Michael Thurk, Philip Wollscheid, Fabrizio Hayer, Mimoun Azaouagh, Christof Babatz und Aristide Bancé erwartet.

Karten für den Budenzauber gibt es online über Veranstalter "Burdenski events" oder an der Abendkasse.