SGE-Frauen empfangen Sparta im Deutsche-Bank-Park

Es wird ernst für Eintracht Frankfurt. Gelingt der Einzug in die Women's Champions League? Die Hürde Sparta Prag muss noch genommen werden, Teil eins steigt im Deutsche-Bank-Park.

Der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt. IMAGO/Revierfoto

Am 10. Oktober steht das Play-off-Hinrundenspiel gegen Sparta an, diese Partie wird im Deutsche-Bank-Park ausgetragen. Anstoß ist um 19 Uhr, wie am Dienstag bekannt wurde. Für die Adlerträgerinnen geht es damit nach dem Miniturnier-Finalspiel gegen Juventus Turin erneut auf die große Bühne.

Die Entscheidung über den Einzug in die Gruppenphase fällt im Rückspiel am Mittwoch, 18. Oktober, um 18.30 Uhr in Prag. Sparta wird sein Heimspiel im rund 18.000 Zuschauer fassenden Stadion Letná ("epet Arena") austragen. Dort spielen normalerweise die Herren und oftmals die Nationalmannschaft Tschechiens.