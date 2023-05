SGE-Boss Hellmann: "Ich muss nicht das Wappen küssen"

Nach seiner Entscheidung für Eintracht Frankfurt hat sich Vorstandssprecher Axel Hellmann nun ausführlicher geäußert - unter anderem zu Störgeräuschen und angeblichen Machtkämpfen.

Gestärkt in der Rolle als Vorstandssprecher: Axel Hellmann. IMAGO/Jan Huebner

"Es ist an der Zeit, Spekulationen zu beenden", sagte Hellmann eingangs auf der außerordentlichen Pressekonferenz am Dienstagmittag. Wenige Stunden zuvor hatte Eintracht Frankfurt nicht ohne Erleichterung verkündet, dass der Vorstandssprecher bleiben werde. "Natürlich ist es klar, wenn man - gemeinsam mit Oliver Leki - Interimsgeschäftsführer der DFL ist, dass man zum Kreis derjenigen gehört, die für eine dauerhafte Führungsaufgabe in Betracht kommen."

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, "weil mir die Arbeit bei der DFL im Alltag Spaß macht. Das hätte ich mir vorstellen können". Er habe aber "immer gewusst", dass es mehrere Anwärter gebe. "Ich habe Aki Watzke gestern Abend darüber informiert, dass ich als Kandidat nicht in Betracht komme, sondern meine Aufgaben bei Eintracht Frankfurt wahrnehmen will", berichtete Hellmann. Vorausgegangen seien "viele vertrauliche und persönliche Gespräche", vor allem mit Aufsichtsratschef Philip Holzer und Klubpräsident Peter Fischer.

Ich muss dafür auch nicht das Wappen küssen, damit jemand bei mir diese emotionale Seite nachvollziehen kann. Axel Hellmann

"Ich muss keinem meine emotionale Verortung erklären", sagte Hellmann mit Blick auf seine Verbundenheit mit der Eintracht. "Die hat nie zur Diskussion gestanden. Ich muss dafür auch nicht das Wappen küssen, damit jemand bei mir diese emotionale Seite nachvollziehen kann." Und so glaubt er, dass DFL-Aufsichtsratboss Watzke Verständnis für Hellmanns Entscheidung aufbringe: "Aki Watzke ist so tief verwurzelt mit seinem eigenen Klub (Borussia Dortmund, Anm. d. Red.). Der hätte es sicherlich genauso entschieden."

"Das ist kein Machtkampf gewesen"

Bei der Eintracht wird Hellmann somit auch zukünftig mit Holzer zusammenarbeiten, der wegen unterschiedlicher Aufassungen gar zwischenzeitlich seinen Rücktritt angeboten hatte. "Das ist kein Machtkampf gewesen", sagte Hellmann am Dienstag. "Ich habe mit Philip Holzer unterschiedliche Auffassungen gehabt, wir haben diese Dinge in vielen Gesprächen geklärt. Wir haben miteinander einen Arbeitsmodus verabredet, den ich für 100 Prozent tragfähig halte."

Hellmann sagte, er habe nie einen Rücktritt von Holzer, den dieser "angeboten haben will, in Erwägung gezogen oder angenommen". Holzer, dem er "wahnsinnig viele Stärken" zuschrieb, sei jemand, "der sehr eigene Vorstellungen hat, wie er Dinge gestalten will".

Warum Hellmann seinen Entschluss zu bleiben nicht früher kommunizierte und die Gerüchte beendete? Der Zeitpunkt habe "natürlich" mit der DFL-Ausschreibung eines Investors zusammengehangen, erklärte der 51-Jährige: "Jegliche Störgeräusche vor Abgabe der Unterlagen wären nicht hilfreich gewesen." Vor acht Tagen war die Frist für die sechs Bewerber abgelaufen.

Gerücht um Kahn-Nachfolge war laut Hellmann gegenstandslos

Bis Mitte 2027 läuft Hellmanns Vertrag in Frankfurt also weiterhin, seine zeitintensive Doppelrolle zwischen DFL und SGE endet mit dem 30. Juni dieses Jahres - oder ein paar Tage später, wenn es das erfordere. Hellmanns Posten als Vorstandssprecher werde gestärkt, darauf habe man sich geeinigt, ohne Details zum aktuellen Zeitpunkt bekanntzugeben. Ohnehin stehen der Eintracht mit dem Ziel der Verjüngung Umbaumaßnahmen ins Haus: "Es wird zu personellen Veränderungen kommen, die für die Eintracht gut sind", beschrieb Hellmann.

Das Gerücht, er selbst sei - wie medial kolportiert wurde - vom FC Bayern München kontaktiert worden, räumte Hellmann aus: "Es hat nie Gespräche oder eine konkrete Anfrage gegeben, die Position von Oliver Kahn zu übernehmen."