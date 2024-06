SGD und Shcherbakovski lösen Vertrag auf

Dynamo Dresden und Jan Shcherbakovski gehen getrennte Wege. Wie die Sachsen am Montag melden, wird der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 laufende Vertrag "im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst". Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 aus Halle nach Elbflorenz gewechselt und zuletzt an den FC Energie Cottbus ausgeliehen. Mit den Lausitzern schaffte er in der vergangenen Rückrunde bei 16 Regionalliga-Einsätzen den Aufstieg in die 3. Liga.