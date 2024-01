SGD lässt Seo nach Norwegen ziehen

Jong-Min Seo (21) verlässt Drittligist Dynamo Dresden und schließt sich dem norwegischen Erstligisten FK Haugesund an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SGD, sagte am Mittwoch: "Für einen Spieler in seinem Alter ist Spielzeit für die Weiterentwicklung elementar wichtig. Diese Einsatzzeit können wir ihm bei uns aktuell nicht garantieren." Mittelfeldspieler Seo wechselte im Sommer 2021 aus der U 19 von Eintracht Frankfurt nach Dresden (sieben Einsätze, ein Tor).