SGD-Coach Anfang: "Wir hätten alle Spiele auch für uns entscheiden können"

Vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres denkt Dynamo-Cheftrainer Markus Anfang - aufgrund einiger Ausfälle - über Alternativen aus der eigenen Jugend nach und erläutert die Probleme seiner Offensive und Defensive.

Will die Negativserie mit dem Spiel gegen den FSV Zwickau stoppen: SGD-Coach Markus Anfang. IMAGO/Dennis Hetzschold

Die SG Dynamo Dresden befindet sich im Niemandsland der Tabelle. Mit 22 Punkten nach 16 Spielen fehlen den Dresdnern acht Zähler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz, der von der SV Wehen Wiesbaden - gegen die das Team von Trainer Markus Anfang am Dienstagabend eine 0:1-Niederlage einstecken musste - besetzt wird.

Dresden beklagt etliche Ausfälle

Obendrauf hat die seit fünf Spieltagen sieglose SGD große Personalsorgen: Neben den Langzeitverletzten Luca Herrmann (Knie-OP), Jong-Min Seo (Knöchelbruch) und Panagiotis Vlachodimos (ebenfalls Knie-OP) fallen Michael Akoto (MRT-Untersuchung am Donnerstag / geschwollener Knöchel), Stefan Kutschke (gebrochener Zeh und Gelbsperre), Ahmet Arslan (Gelbsperre), Robin Becker (Oberschenkelprobleme) und Claudio Kammerknecht (Oberschenkelprobleme) für das letzte Pflichtspiel des Jahres gegen den FSV Zwickau sicher aus. Außerdem ist der Einsatz von Dennis Borkowski aufgrund eines Infekts und der Einnahme von Antibiotikum fraglich. Anfang schließt nicht aus, Spieler der U 19 zu nominieren, weiß aber auch, dass "die Jungs alle schulpflichtig sind und bald Prüfungen haben. Sie können also nicht dauerhaft mit der Mannschaft trainieren."

Anfang hadert mit der fehlenden Durchsetzungsfähigkeit

Die SGD verlor viele Spiele der laufenden Saison nur knapp, mit denen der 48-Jährige im Nachhinein hadert: "Wir hätten alle Spiele der bisherigen Saison auch für uns entscheiden können, auch in Wiesbaden. Wir hatten viele Standards, haben diese aber nicht genutzt." Anfang sieht die Hauptprobleme in der eigenen Durchsetzungsfähigkeit im Strafraum und auf der anderen Seite Mängel in der Defensive: "Hinten bekommen wir aus wenigen Aktionen Gegentore."

Mit Zwickau kommt der Tabellen-17. ins Rudolf-Harbig-Stadion, der zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage in Mannheim hinnehmen musste und ebenfalls dringend Punkte benötigt. Die Frage, ob der FSV einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landen kann oder die SGD mit einem Sieg ihren Blick auf die oberen Plätze werfen darf, wird am Samstag ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) beantwortet.