SGD behält die Nerven - Wiesbaden vorbei an Freiburg - Nächster Dämpfer für Osnabrück

24 Tore, zahlreiche Wendungen und ein Wechsel auf dem zweiten Platz in der Tabelle - der Drittliga-Samstag hatte wieder mal so einiges zu bieten. Die Partien im Überblick.

Im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga ist der SV Wehen Wiesbaden auf Rang 2 geklettert. Die Hessen brachten beim abstiegsgefährdeten VfB Oldenburg einen knappen, aber nicht unverdienten 2:1-Sieg über die Ziellinie. In Abwesenheit von Zwickau-Matchwinner Ezeh (grippaler Infekt) erzielten Mockenhaupt (39.) und Wurtz (45.) die Tore gegen bei beiden Gegentoren nicht gut aussehende Oldenburger. Zietarksi (68.) brachte den VfL zur Schlussphase zurück ins Spiel, doch der SVWW ließ nichts weiter zu.

Das Vorrücken auf Platz 2 in der Tabelle möglich machte der SC Freiburg II, der in Mannheim eine späte 1:2-Niederlage kassierte und somit zum vierten Mal nacheinander sieglos blieb. Nach dem Führungstreffer von Stark in der 28. Minute sah Freiburg - jetzt Dritter - bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus, doch Waldhof erhöhte in der zweiten Hälfte den Einsatz und wurde belohnt: Wagner (85.) und Bahn (90.+4) drehten die Partie ganz spät.

Arslan trifft und legt auf

Absolut sehenswert: Ahmet Arslan trifft per Fallrückzieher. IMAGO/Dennis Hetzschold

Weiter Vierter ist die SG Dynamo Dresden, die ihre Hausaufgeben erledigte, wenn auch mit etwas Mühe. Im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen stand am Ende ein 2:1. Drittliga-Toptorjäger Arslan erzielte mit einem sehenswerten Fallrückzieher (13.) sein 19. Saisontor für Dresden. Nach einem Patzer von Drljaca kam Berlinski (40.) zum überraschenden Ausgleich für RWE. Im zweiten Durchgang tütete Borkowski (66.) nach Vorarbeit von Arslan dann aber den verdienten Dreier ein. Essens Rother sah nach einer Tätlichkeit noch die Rote Karte (83.).

Löwen ärgern Osnabrück

Einen weiteren Rückschlag nach der jüngsten Heimpleite gegen Dynamo erlitt der VfL Osnabrück. Beim TSV 1860 München setzte es mit dem 0:3 die zweite Niederlage in Serie. Die Löwen spielten insgesamt zielstrebiger nach vorn, während Osnabrück nur bei Standards gefährlich wurde. Das Fehlen von Torjäger Engelhardt konnte nicht aufgefangen werden. Boyamba (38./70.) war mit seinem Lupfer-Doppelpack der entscheidende Mann, den Schlusspunkt setzte Verlaat (89.). Seit dem Zwickau-Spiel (Januar) hatte 1860 auf einen Heimsieg gewartet, die Stimmung in Giesing war dementsprechend gelöst. Für den VfL war es ein gebrauchter Nachmittag, zu allem Überfluss gab es auch noch eine unnötige Rote Karte für Niemann (74.).

5:2 in Halle - 0:5 in Duisburg

Nun zu den torreichen Duellen der Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Im wilden Ostduell siegte der Hallesche FC 5:2 gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue und fuhr drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. Im ersten Durchgang gab es schon die erste Wendung: Zimmerschied (4.) ließ Männel schlecht aussehen, dann drehten Majetschak (6.) und Stefaniak (23.) die Partie zugunsten der Erzgebirger. In der Schlussphase spielte sich der HFC aber regelrecht in einen Rausch: Deniz (74.), Kreuzer (81. Elfmeter), Gayret (90.+2) und Steczyk (90.+4) ließen letztendlich Halle jubeln.

Fünf Tore gelangen auch Borussia Dortmund II auswärts in Duisburg. Papadopoulos (25.) brachte die Gäste in Führung, in einer starken zweiten Hälfte schlugen eiskalte Dortmunder in Person von Njinmah (57.), Eberwein (66.) und Pfanne (75.) drei weitere Male zu. Zudem unterlief Duisburgs Senger (70.) ein Eigentor. Ein eigener Treffer wollte dem MSV nicht gelingen.