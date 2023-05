SG Wattenscheid 09: "Ein Abstieg auf Raten"

Der Abschied aus der Regionalliga West hatte sich angekündigt. Nun startet die SG Wattenscheid 09 den Neuaufbau.

Etwas mehr als neun Minuten plus Nachspielzeit fehlten zu einem "Endspiel" um den Klassenverbleib am letzten Spieltag. Durch zwei späte Gegentore gegen Mitaufsteiger 1. FC Düren (1:2) ist der direkte Wiederabstieg der SG Wattenscheid 09 in die Oberliga Westfalen jedoch rechnerisch fix. "Das fühlt sich definitiv nicht gut an", sagt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. "Man muss aber auch sagen, dass es ein Abstieg auf Raten war."

Was der 42-Jährige damit meint, ist klar. Offensichtlich stieß der ehemalige Bundesligist mit seinen vergleichsweise bescheidenen finanziellen Mitteln und seinen "Feierabend-Fußballern" in der 4. Liga an Grenzen. "Man hat immer wieder gemerkt, dass wir keine Profispieler auf dem Platz haben", sagt der Sportchef. "In einigen Situationen war uns die Konkurrenz in puncto Abgezocktheit, Erfahrung und Cleverness oft einen Schritt voraus."

Pozo y Tamayo zieht trotz des Abstiegs allerdings auch einige positive Aspekte aus dem letzten Heimspiel gegen Düren. "Das Publikum stand komplett hinter der Mannschaft", betont er - und denkt schon an die nächste Saison: "Da wir nun Gewissheit über die Spielklasse haben, können wir in den Gesprächen mit den Spielern konkreter werden."

Innenverteidiger kommt

Bereits fixiert ist: Das Trainerteam um Aufstiegscoach Christian Britscho soll auch den Neuanfang in der Oberliga gestalten. Außerdem werden Eduard Renke, Tim Kaminski, Nico Lucas, Frederik Wiebel, Timm Esser und Felix Casalino sowie Torhüter Daniel Dudek (ist an Westfalia Herne ausgeliehen) auch in der kommenden Saison an der Lohrheide spielen. Die SGW wird in dieser Woche zudem noch die Verpflichtung eines Innenverteidigers mit Wattenscheider Vergangenheit bekanntgegeben. Und: Aus dem aktuellen Kader sollen noch fünf, sechs weitere Spieler von einem Verbleib in Wattenscheid überzeugt werden.

"Es gab auch schon von einigen Jungs Signale, dass sie sich die Oberliga eher nicht vorstellen können", gibt Pozo y Tamayo zu. "Einige Spieler haben bezüglich ihrer sportlichen Ambitionen Blut geleckt. Das ist aber auch in Ordnung, da sind wir nicht böse. Im Gegenteil! Wir freuen uns, wenn sie sich bei uns so gut entwickeln, dass sie den nächsten Schritt machen können." Ein Aspekt, mit dem die SGW auch in der kommenden Oberliga-Saison punkten will.