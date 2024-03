SG Leutershausen springt nach Sieg gegen HC Erlangen II auf alleinigen Platz zwei in der 3. Liga Süd

Die SG Leutershausen ist Gewinner der Osterwoche in der 3. Liga Süd. Nach dem Sprung auf den zweiten Platz durch die Niederlage der Konkurrenz hat die SGL die eigene Position mit einem Sieg gegen den HC Erlangen festigen können.

Wie im Hinspiel vor zwei Wochen war auch das Rückspiel in Erlangen eine enge Partie mit hitzigen Momenten. Von Beginn an war es ein offenes Spiel, in dem sich weder Erlangen noch die SGL absetzen konnten. Zwar lagen die Heisemer nach rund zehn Minuten mit drei Toren zurück, kämpften sich aber auch schnell wieder heran.

Trauriger Höhepunkt der ersten Hälfte: Bei einem Tempogegenstoß wurde SGL-Linksaußen Gianluca Pauli gefoult und fing den Sturz ab, traf dabei allerdings seinen Gegenspieler. Es folgte noch eine kleine Rudelbildung, nach der Pauli und sein Teamkollege Kevin Bitz vom Feld gestellt wurden. Beiden Spielern droht nun noch eine Strafe.

"Wieder ein Rückschlag. Davon mussten wir in letzter Zeit einige kompensieren", erklärt Thorsten Schmid, der daraufhin umstellen musste, neue Wege ging und unter anderem Tim Götz im linken Rückraum und Lucas Bauer im rechten Rückraum brachte. Bastian Seitz ersetzte Pauli auf Außen.

7:2-Lauf zum Sieg

Was folgte, war eine Kraft- und Energieleistung der Heisemer. Schmid: "Die Mannschaft hat eine starke Reaktion gezeigt und trotz häufiger Unterzahl das Spiel offen gehalten bis zur Halbzeit." Mit 17:17 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte kamen zu den zwei Zwei-Minuten-Strafen sowie zwei roten Karten noch vier weitere Unterzahl-Situationen hinzu.

Die ohnehin dünne Personaldecke, aufgrund der Ausfälle von Yessine Meddeb und Jonathan Scholz, wurde gegen Ende des Spiels noch dünner, denn Seitz klagte über Schmerzen in der Schulter. "Er hat einen super Job auf Linksaußen gemacht", lobte Schmid die Leistung zuvor. Doch all die Ausfälle konnten die SGL nicht davon abhalten, die zwei Punkte mit an die Bergstraße zu bringen.

Zwar gingen die Gastgeber nach 43 Minuten nochmal mit zwei Toren in Führung, doch dann drehten die Heisemer das Spiel. In den zehn Minuten danach gelang den Roten Teufeln ein 7:2-Lauf. Die daraus resultierende Führung ließen sich die Heisemer nicht mehr nehmen. "Die Abwehr stand gut, Sebastian Ulrich hat stark gehalten. Wir haben wahrlich eine Energieleistung gezeigt", freute sich Schmid über den Auswärtssieg.

Am kommenden Wochenende geht es für die SG Leutershausen erneut gegen eine Talentschmiede. "Das Heimspiel gegen Balingen war ein sehr schlechtes Spiel, das jedem noch im Kopf sein wird", so Schmid. "Egal in welcher Besetzung wir hinfahren, die zwei Punkte müssen wir uns zurückholen." Durch den Sieg hat die SGL derweil auch den zweiten Platz gefestigt. Konkurrent HC Oppenweiler/Backnang hatte schon unter der Woche deutlich gegen die Wölfe Würzburg verloren.