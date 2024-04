SG Leutershausen nach Verletzungen und zwei Blauen Karten mit Personalsorgen

Die Personalsorgen bei der SG Leutershausen werden immer größer: Neben Jonathan Scholz und Yessine Meddeb steht nun auch hinter Bastian Seitz ein großes Fragezeichen. Hinzu kommt, dass Gianluca Pauli und Kevin Bitz vermutlich ebenso wenig zum Einsatz kommen können, nachdem sie gegen Erlangen mit der Blauen Karte des Feldes verwiesen wurden.

"Bei einem Tempogegenstoß wird SGL-Linksaußen Gianluca Pauli gefoult und fängt den Sturz ab, was allerdings wie ein Nachtreten gewertet wurde. Es folgte noch eine kleine Rudelbildung, nach der Pauli und Kevin Bitz vom Feld gestellt wurden. Beiden Spielern droht nun noch eine Strafe", berichtete die SG Leutershausen über die beiden Disqualifikationen nach dem letzten Spiel.

Mit dem Sieg festigte Leutershausen den zweiten Tabellenplatz in der Staffel Süd der 3. Handball Liga, doch aus dem Aufstiegskampf verabschiedete sich das Team dann direkt nach dem Osterwochenende. Der Verein bestätigte, dass er auf die Lizenzierung für die 2. Bundesliga verzichten und in der kommenden Saison mit der neuen Spielgemeinschaft als S3L weiter in der 3. Liga an den Start gehen werde.

SG Leutershausen verzichtet auf möglichen Aufstieg in 2. Handball-Bundesliga

Mit dünnem Kader in Balingen

"Wir spielen ohne Linksaußen, mit jeweils einem linken und rechten Rückraum sowie einem Rechtsaußen, zwei Spielern für die Mitte und zwei Kreisläufern", zählt SGL-Trainer Thorsten Schmid auf, was ihm an Feldspielern am Sonntag zur Verfügung steht.

Dass die Bundesliga-Reserve der Gallier zudem kein leichter Gegner sein wird, hat bereits das Hinspiel gezeigt: In der Heinrich-Beck-Halle verloren die Heisemer nur ein Spiel in der aktuellen Saison - gegen Balingen-Weilstetten II. Das 34:36 aus der Hinrunde ist den Spielern noch in Erinnerung geblieben. Schmid: "Das ist eine Mannschaft, die in unserer Halle zwei Punkte mitgenommen hat. Wir müssen alles daransetzen, die Punkte wieder zurückzuholen."

Trotz des ausgedünnten Kaders ist die Aufgabe in Balingen für Schmid "schwierig, aber machbar". Bei der SG Leutershausen werde es auf die eigenen Grundtugenden ankommen: Eine stabile Abwehr,eine solide Torwartleistung und etwas Geduld im Angriff. "Balingen hat eine junge Mannschaft. Auf Dauer werden sie Fehler machen, die wir ausnutzen müssen." Schmid betont aber: "Es ist eine Mannschaft mit vielen talentierten Spielern."

Trotz der Personalsorgen und mit all dem Ehrgeiz, die Revanche zu schaffen, reist die SGL auch mit viel Selbstbewusstsein nach Balingen. Seit sieben Spielen sind die Heisemer ungeschlagen und konnten zuletzt auch in Erlangen mit einem Kraftakt die zwei Punkte sichern. "Ich habe schon im März gesagt, dass es optimal wäre, wenn wir gut in den April starten, weil wir schwere Wochen vor uns haben", erklärt Thorsten Schmid. "Jetzt haben wir nochmal die Chance, einen Schritt nach vorne zu machen."

