SG Leutershausen muss auf verletztes Duo verzichten

Die SG Leutershausen plagen nach zwei Verletzungen im letzten Spiel vor dem Heimauftritt gegen HT München Personalsorgen.

Mit Sorgenfalten auf der Stirn schaut Cheftrainer Thorsten Schmid auf das kommende Heimspiel der SG Leutershausen gegen HT München (Samstag, 23. März 2024, 19:30 Uhr). Er muss sowohl auf Jonathan Scholz als auch Yessine Meddeb verzichten, das Duo wird längere Zeit ausfallen.

"Es sieht nicht so gut aus", so Schmid, wobei man die genaueren Diagnosen noch abwarten müsse. "Wir wünschen natürlich weiterhin gute Besserung und hoffen sehr, dass die Beiden so schnell wie möglich wieder fit sind."

Jonathan Scholz wurde beim letzten Heimspiel gegen den HC Erlangen II durch ein Foul in der ersten Halbzeit am Sprunggelenk verletzt. Er musste noch während des Spielverlaufs in ein Krankenhaus gebracht werden. Yessine Meddeb verletzte sich im selben Spiel am Ende der zweiten Halbzeit vor dem gegnerischen Tor. Er rutschte ohne Fremdverschulden aus und fiel auf die Hüfte.

Entsprechend schwierig gestaltete sich auch das Training in den vergangenen Tagen. "Dennoch sind wir gut vorbereitet", betont Schmid mit Blick auf das Spiel gegen HT München, der um den Klassenerhalt kämpft. "Wir dürfen die Münchner in keinem Fall unterschätzen", warnt Schmid, "die werden alles geben." Der Fokus soll auf der Abwehrarbeit liegen, aber auch die Kulisse soll eine Rolle spielen: "Wir hoffen natürlich auch wieder auf unsere Fans."