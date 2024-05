SG-Keeper denkt über Abschied nach

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit Benjamin Buric und Kevin Möller ein starkes Duo im Tor, die beide auch langfristige Verträge haben. Einer bringt nun öffentlich ein Abschied ins Gespräch.

Für die SG Flensburg-Handewitt geht es im Saisonendspurt noch um einiges. So besteht noch die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren und die European League zu gewinnen.

Doch mitten in dieser wichtigen Phase hat sich Benjamin Buric zu Wort gemeldet - und sorgt mit seinen Aussagen für Aufsehen. "Ich muss mit einem kalten Kopf entscheiden, wie es weitergeht", erklärt der Keeper in der SHZ.

Der Keeper hat vor rund anderthalb Jahren seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Seine aktuelle Situation macht ihm aber zu schaffen. "Jeder Sportler hat den Ehrgeiz, immer spielen zu wollen", meint der Bosnier.

SG-Star gesteht "schwierige Zeit"

Diese regelmäßige Einsatzzeit hat er aber vor allem zu Saisonbeginn kaum erhalten. Stattdessen hütete Kevin Möller das SG-Gehäuse über weite Teile der Hinrunde. "Das war eine schwierige Zeit für mich, für meinen Kopf", gesteht der 33-Jährige.

Nach vielen Gesprächen mit Nicolej Krickau hat er mittlerweile mehr Verständnis für die Vorstellungen des neuen Trainers. "Für ihn war alles neu. Ein paar Spieler kannte er schon, da gab es schon Vertrauen. Das respektiere ich", so Buric.

Buric will Entscheidung erst im Sommer treffen

Auch wenn sich das Blatt mittlerweile etwas gewendet hat, ist sich der Routinier alles andere als sicher, ob er noch in Flensburg bleiben möchte. Schließlich habe er immer "immer Vereine gesucht, in denen ich viel spielen kann".

Dementsprechend unschlüssig ist er sich gerade. Zwar glaubt er selbst, dass er weiterhin in Flensburg bleibt, "aber wenn du nicht zufrieden bist, musst du nachdenken."

Eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft will der Bosnier, der 2018 von der HSG Wetzlar gekommen war, erst nach dem Saisonende entscheiden. "Ich muss wissen, was meine Aufgabe ist. Das ist wichtig für meinen Kopf", sagt er in Richtung Krickau.