SG Hamburg-Nord klärt Trainerfrage

Die SG Hamburg-Nord hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Ole Lange wird der Nachfolger von Matthias Steinkamp.

Im Dezember gab die SG Hamburg-Nord den Abgang von Aufstiegstrainer Matthias Steinkamp bekannt. Nun hat der Drittligist seinen Nachfolger bekannt gegeben: Ole Lange übernimmt die Mannschaft.

Lange wuchs handballerisch beim Bramstedter TS auf und trainierte in den folgenden Jahren die Jugendbundesliga-Mannschaft des THW Kiel sowie die weiblichen B-Jugend des SV Henstedt Ulzburg, mit denen er Dritter in der Deutschen Meisterschaft wurde. Zuletzt war Lange im Breitensport für die SG Boostedt/Großenaspe als Cheftrainer im Einsatz.

Sein Assistenztrainer wird Jan-Erik Kaage, der parallel gemeinsam mit Stephan Stop die zweite Mannschaft übernehmen wird und zudem an seinem Comeback nach Kreuzbandriss arbeiten. Kaages Highlight als Trainer war gemeinsam mit Johannes Krüger die Deutsche Vize-Meisterschaft in der männlichen B-Jugend mit dem HSV Hamburg im vergangenen Jahr.

Vorfreude auf neue Aufgabe

Komplettiert wird das Trainerteam der ersten Mannschaft durch Co-Trainer Stephan Stop und Betreuer Sören Priebs. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ole Lange für die 1. Herren und Jan-Erik Kaage im Team mit Stephan Stop für die 2. Herren drei sehr gute Trainer für unsere Leistungsteams im Herrenbereich gewinnen konnten“, betont der Vorstandsvorsitzende Rüdiger Bartholatus.

Lange, Kaage und Stop hätten "ihr Können vielfach unter Beweis gestellt", so Bartholatus weiter. "Da eine komplette Mannschaft aus der Jugend-Bundesliga zur kommenden Saison in den Herrenbereich wechselt, wird ein Schwerpunkt der Arbeit auf der Integration dieser hervorragend ausgebildeten Spieler in die bereits jungen Herrenteams liegen."

Lange fiebert der neuen Aufgabe entgegen. "Ich freue mich riesig auf die kommende Saison und auf die Kooperation mit Stephan, Sören und Jay (Jan-Erik Kaage, Anm. d. Red.) sowie der Mannschaft“, so der künftige Cheftrainer. „Jetzt wünsche ich jedoch für die letzten 10 Spiele Matthias und der Mannschaft alles Gute und verfolge die Spiele weiterhin von der Tribüne aus."

Auch Kaage freut sich auf die neue Herausforderung. "Es ist eine Ehre und zugleich eine spannende Herausforderung als Trainer der zweiten Mannschaft und als Assistent von Ole zu agieren", so Kaage. "Die Möglichkeit an einem Ort trainieren zu lassen, an dem ich selbst spiele, ist etwas ganz Besonderes für mich. Die Chance wollte ich unbedingt ergreifen."

Aktuell kämpft die SG Hamburg-Nord in der 3. Liga um den Klassenerhalt, die Mannschaft hat als Drittletzter einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. "Die Verpflichtung von Ole für die kommende Saison ist in der Mannschaft sehr gut angekommen“, berichtet Betreuer Priebs, der allerdings auch betont: „Jetzt müssen wir den Blick auf den Endspurt dieser Saison richten und erst einmal den Klassenerhalt schaffen, um auch in der Zukunft großen Talenten eine echte Perspektive im Profihandball bieten zu können."