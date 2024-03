SG Hamburg-Nord entführt einen Punkt gegen die Füchse Berlin

Gegen den Tabellendritten holte die SG Hamburg-Nord (14.) beim 30:30 (15:16) einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Spiel startete ausgeglichen, doch die Füchse Berlin konnten immer wieder mit ein bis zwei Toren in Führung gehen (4:6, 13.). Davon ließen sich die Hausherren jedoch nicht beirren und sorgten jedes Mal für den Ausgleichstreffer (7:7, 16.) und konnten beim 8:7 auch selbst mal in Führung gehen.

Einen 10:11-Rückstand (21.) drehten die Männer aus der Hauptstadt bis zur 25. Minute in eine 14:11-Führung. Doch die SG kämpfte sich bis zum Halbzeitpfiff auf einen Treffer heran und so ging es mit 16:15 in die Kabine.

Auch in der zweiten Hälfte konnten sich die Füchse Berlin zunächst wieder absetzen und lagen in der 42. Minute beim 23:18 gar mit fünf Toren vorne. Doch die Gastgeber ließen nicht nach und kämpften sich bis zur 50. Minute auf 25:24 heran. Drei torlose Minuten der Hamburger nutzten die Füchse, um den Vorsprung erneut auf drei Tore auszubauen (27:24, 53.). Doch gut zwei Minuten später gelang den Hausherren der erneute Ausgleichstreffer (27:27, 55.).

Von nun an ging es hin und her. Erst lagen die Füchse beim 28:27 (55.) wieder vorn, dann führten die Hamburger zum ersten Mal seit der 21. Minute (29:28, 57.). Auch zwei Minuten vor Schluss wäre ein Sieg beim 30:29 für die SG noch in Reichweite gewesen. Doch 40 Sekunden vor Abpfiff traf Felix Mart mit seinem neunten Tor zum 30:30-Endstand.

Auch wenn die Chance zum Sieg da gewesen wäre, sprechen die Hamburger "ganz klar" von einem "gewonnen Punkt". Nach vier knappen Niederlagen in Serie ist das Unentschieden gegen die favorisierten Berliner ein Schritt nach vorne.

SG Hamburg-Nord - Füchse Berlin II 30:30 (15:16)

SG Hamburg-Nord: Baatz, Rundt (1); Laudenbach (6), Kilias (4/1), Lieke (4), Timarac (3), Sandtmann (3), Reyelt (3), Wertz (2), Auth (2), Saleh (1), Rundt (1), Gajate (1) Evermann, Steen, Höfer, Wendt

Füchse Berlin II: Ona, Höler; Mart (9/2), Fuhrmann (7), Steltner (6), Machner (3), Budde (2), Schley (2), Dieffenbacher (1), Mohr, Tempel, Zwanzig

Zuschauer: 260

Schiedsrichter: Steffen Bahr / Julius Buldmann

Strafminuten: 14 / 2