SG Flensburg-Handewitt stellt neuen Torwarttrainer vor

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen neuen Torwarttrainer, genauer gesagt einen Rückkehrer, der auch schon Kevin Möller und Mattias Andersson trainierte.

Mats Olsson kehrt an die Förde zurück und tritt die Nachfolge von Michael Bruun an. Zwischen 2010 und 2017 war der ehemalige schwedische Nationaltorhüter schon einmal bei der SG Flensburg-Handewitt.

"Ich bin sehr froh über die Möglichkeit nach Flensburg zurückzukehren und wieder mit der SG zusammenzuarbeiten. Die SG ist ein Verein mit einer erfolgreichen Geschichte, der immer danach strebt sich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auch, wieder mit Kevin zusammenzuarbeiten, den ich in meiner letzten Zeit bei Flensburg kennengelernt habe. Gemeinsam mit Nicolej und den Torhütern ist es mein Ziel das stärkste Torhüter Duo der Bundesliga zu formen", wird Olsson in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Seit 2005 ist der heute 60-Jährige als Torwarttrainer der norwegischen Frauennationalmannschaft unterwegs, coachte von 2013-2021 die schwedischen Nationaltorhüter und sammelte auf Klubebene Erfahrungen in Flensburg, Kiel, bei den Rhein-Neckar Löwen und in Elverum.

"Es freut mich sehr, dass wir Mats an Bord haben. Er bringt international sowohl von den Männer- als auch von den Frauenteams eine Menge Erfahrung mit und hat schon mit den unterschiedlichsten Torwarttypen gearbeitet. Wir bekommen nicht nur einen super Trainer, sondern auch einen tollen Menschen in unser Team und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", so Flensburgs Chefcoach Nicolej Krickau.

"Dass es uns gelungen ist mit Mats Olsson einen international erfahrenen Torwarttrainer zu verpflichten, ehrt uns sehr", freut sich Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf. "Das Mats die SG, das Umfeld und auch Kevin Møller bereits kennt, macht die Integration natürlich einfacher. Wir sind überzeugt davon, dass Mats die gute Zusammenarbeit zwischen Michael Bruun, Kevin und Benjamin erfolgreich weiterentwickeln wird."

Als Spieler trug Olsson die Trikots von Dalhems IF, Lugi HF Lund (1980-88), Teka Santander (1988-94, 1996/97) und Ystads IF (1994-96). Vor allem mit den Nordspaniern konnte er den IHF-Pokal, die Champions League und auch den Europapokal der Pokalsieger gewinnen. Mit dem schwedischen Nationalteam gehörte er der Goldenen Generation an, die Gold bei der WM 1990 und der EM 1994 holte und konnte zweimal Olympiasilber (1992, 1996) holen.