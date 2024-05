SG Flensburg-Handewitt präsentiert neuen Hauptsponsor

Die SG Flensburg-Handewitt hat in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag ihren neuen Hauptsponsor präsentiert.

In der neuen Saison treten balticfinance und die GGW Group gemeinsam als neuer Hauptsponsor der SG Flensburg-Handewitt auf. Der deutsch-dänische Assekuradeur balticfinance ist Teil der GGW Group, einem Zusammenschluss inhabergeführter Versicherungsmakler und Assekuradeure.

Durch die Unterstützung des Handball-Bundesligisten möchten die GGW Group und balticfinance nicht nur ihre Präsenz im Sportbereich stärken und ihre Expertise im Profisport hervorheben, sondern auch die gemeinsamen Werte und Visionen zum Ausdruck bringen. Angaben über das Budget, das durch den Einstieg der Hauptsponsoren ermöglicht wird, machen die Fördestädter nicht.

"Die Unterstützung durch zwei so renommierte Unternehmen ist für uns eine große Ehre und wird dazu beitragen, die SG Flensburg-Handewitt weiter voranzubringen. Ihre Unterstützung wird es uns ermöglichen, unsere sportlichen Ziele zu verfolgen und als einer der führenden europäischen Spitzenclubs unseren Fans weiterhin spannende Spiele zu bieten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", so Holger Glandorf.

Der SG-Geschäftsführerfügt hinzu: "Unser Dank gilt auch unserem treuen Partner JYSK, der uns nach 10 erfolgreichen Jahren als Hauptsponsor weiter als Premiumpartner erhalten bleibt und uns so bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung tatkräftig unterstützt."

"Als Gründer von balticfinance mit Wurzeln in Flensburg und einer langjährigen, engen Verbindung zur SG Flensburg-Handewitt freue ich mich riesig über diese Partnerschaft. Durch die Kooperation mit der SG können wir unsere führende Position als Lieferant von Risikoabsicherungen für Profisportler in Europa festigen", so Klaus Krützfeldt, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von balticfinance.