SG Flensburg-Handewitt mit Trainingsstart am 21. Juli

Die Vorbereitung auf die neue Saison der Handball Bundesliga ist für viele Vereine mit einigen Schwierigkeiten verbunden, denn aufgrund der Olympischen Spiele wird für zahlreiche Stars der Rhythmus zwischen den Spielzeiten in diesem Jahr gebrochen. Bei Flensburg werden zahlreiche Akteure fehlen, gemeinsame Einheiten mit Kooperationspartner Sonderjyske sollen das auffangen.

Vermutlich werden beim Trainingsauftakt der SG Flensburg-Handewitt, die die siebenwöchige Vorbereitung auf die nächste Handball-Saison am 21. Juli in Glücksburg startet, zahlreiche Spieler fehlen: Kapitän Johannes Golla ist bei Deutschland gesetzt, Jim Gottfridsson bei den Schweden und Blaz Blagotinsek bei Slowenien. In Dänemark gibt es hingegen einen harten Konkurrenzkampf um die lediglich vierzehn Plätze: Simon Pytlick, Mads Mensah, Lukas Jørgensen, Kevin Møller und Emil Jakobsen wurden für die Vorbereitung nominiert, Niclas Kirkeløkke und auch Lasse Møller könnten nachrücken.

Während die Olympia-Teilnehmer erst am 14. August in das Training der SG Flensburg-Handewitt einsteigen sollen, hat Trainer Nicolej Krickau für die Wochen davor zahlreiche gemeinsame Einheiten mit Kooperationspartner SonderjyskE verein. "Es wird hauptsächlich um Kondition und Athletik gehen. Und beim ersten Testspiel am 2. August in Sonderborg muss die SG auf einige Nachwuchsleute zurückgreifen. Ebenso am 8. August im Holsteinischen gegen den VfL Lübeck-Schwartau", so die SG auf ihrer Homepage.

Am 17. und 18. August könnten dann eventuell bereits Olympia-Medaillen beim Jacob Cement Cup präsentiert werden. Aufgrund von Arbeiten in der Campushalle weicht das Traditionsturnier in diesem Jahr allerdings nach Lübeck aus, Gegner sind Ersatzgastgeber VfL Lübeck-Schwartau sowie die dänischen Vertreter SonderjyskE und GOG. Die SG reist dann weiter in Richtung Westen: Am 20. August geht es gegen Drittligist TV Emsdetten, bevor es am Wochenende in einem Turnier der HSG Nordhorn-Lingen zum europäischen Supercup kommen könnte, da neben den Gastgebern und Montpellier die SG als Sieger der European League und der FC Barcelona als Sieger der Champions League vor Ort sind.

Bereits Anfang September wartet auf die SG Flensburg-Handewitt dann der erste Spieltag der Handball Bundesliga. "Der ist für den Zeitraum vom 5. bis zum 8. September terminiert. Die SG startet nach Stand der Dinge mit einem Heimspiel. Im Wochen-Rhythmus geht es dann weiter", so die Flensburger. Die Taktung steigt dann mit dem Beginn der Gruppenphase der EHF European League am 8. Oktober, als Gewinner der letzten Saison könnte Flensburg zudem eventuell zum IHF Super Globe eingeladen werden, der vom 30. September bis 6. Oktober in Ägypten ausgetragen wird.

» Der Kader der SG Flensburg-Handewitt für die Saison 2024/25 in der Handball Bundesliga