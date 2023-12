SG Flensburg-Handewitt holt Linksaußen und verleiht ihn

Die SG Flensburg-Handewitt verpflichtet zur neuen Saison den Linksaußen Patrick Volz von HBW Balingen-Weilstetten und leiht ihn im Rahmen der Kooperation nach Dänemark aus. In Flensburg hat er Vertrag bis 2028.

Die neue Kooperation zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem dänischen Erstligisten Sønderjyske wird mit Leben gefüllt. Nachdem die Norddeutschen das neue Talentförderungsmodell im Oktober bekanntgegeben haben, folgt jetzt mit Patrick Volz der erste Profi diesem Weg.

"Ich freue mich riesig ein Teil der SG-Familie zu werden. Für diesen Verein spielen zu dürfen, ist für mich ein Traum, der in Erfüllung geht", so Patrick Volz. SG-Trainer Nicoleij Krickau meint: "Zuerst sind wir natürlich sehr glücklich über den frühzeitigen Vertrag mit Patrick. Er hat die ganze Spielzeit gut gespielt und wir sehen ein großes Potenzial in ihm."

Zu seiner Leihe nach Dänemark sagt Volz: "Es ist schon lange ein Ziel von mir gewesen im Rahmen meiner Karriere auch Station im Ausland zu machen. Dass das jetzt schon funktioniert, freut mich wahnsinnig." Thomas Mogensen, Ex-Flensburger und derzeit Sportdirektor von Sønderjyske, sagt: "Ich bin mir sicher, dass das für alle Seiten, aber vor allem auch für Patrick ein sehr guter Karriereweg sein wird und freue mich darauf seine Entwicklung, aber auch die Entwicklung der Kooperation weiterzuverfolgen."

Bislang in Konstanz und Balingen

Der 24-jährige Patrick Volz spielte in der Jugend für die HSG Konstanz und durchlief dort alle Jugendmannschaften bis hin zur A-Jugend-Bundesliga. In der Saison 2017/18 machte Volz die ersten Schritte in der 2. Handball-Bundesliga.

2021 folgte dann der Wechsel zum HBW Balingen-Weilstetten. Eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen, stand Patrick Volz, auf Grund von Verletzungen, von Saisonbeginn an im Bundesliga-Kader der "Gallier".

2022 stieg er mit dem HBW in die 2. HBL ab. Ein Jahr später gelang der direkte Wiederaufstieg. In der laufenden Spielzeit ist Patrick Volz mit 59 Treffern bester Schütze der Balinger und gehört damit zu den Top 10 der Liga auf Linksaußen - und ist damit der zweitbeste Deutsche auf dieser Position. Nur Marcel Schiller ist derzeit besser.