SG Flensburg-Handewitt distanziert Rhein-Neckar Löwen

3:10Die Rhein-Neckar Löwen sind wettbewerbsübergreifend auch im siebten Spiel ohne Sieg geblieben. Am Sonntagnachmittag unterlagen die Mannheimer trotz 14 Paraden von David Späth deutlich mit 26:35 gegen die SG Flensburg-Handewitt. Etwa 40 Minuten hielten die Hausherren den Rückstand in Maßen, dann zogen die Fördestädter Tor um Tor davon. Am Ende stand eine deutliche Niederlage für die Löwen zu Buche.